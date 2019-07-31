研訓院調查 銀行高階主管看升未來三個月新台幣走勢

2019-07-31 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣金融研訓院31日發布國內全體銀行業高階主管調查，受到海外資金回流、美國聯準會可能降息、我央行可能維持利率不變等三項因素影響，銀行業高管們預期，新台幣對美元未來三個月將明顯轉為升值。

研訓院每月例行發布銀行高階主管指數(BEI)，匯率方面，7月份調查結果顯示，國內銀行業高管們對於新台幣走勢看法明顯轉為升值。

研訓院表示，主因資金匯回條例通過，促使海外資金回流，根據財政部估計一年將有高達8,900億元資金回台，加上聯準會降息有利新興市場表現，及預估我國央行今年下半年仍將維持現行利率水準，使得國內部分大型銀行轉向預估，未來三個月，新台幣匯率走升的機率高，建議企業戶觀察趨勢及早因應。

BEI經營面指數方面，受惠於台股表現穩定、境外資金匯回專法立法通過、台商海外資金回台投資、日韓貿易戰可能產生的轉單效應，及銀行6月份新承作資本支出與周轉金均成長，銀行業高階主管們對未來三個月的整體稅前純益信心，較6月調查時上升，利息、手續費業務收入亦持續穩定看好。

海外業務方面，本國銀行業的OBU(國際金融業務分行)與海外分行獲利，今年前五月占整體獲利比重已接近四成，不過，中國大陸分行持續受到美中貿易戰影響，獲利較去年同期衰退15.4%，顯示未來三個月，大陸市場的獲利不穩定性，仍是海外分行中最高。

企金及消金客戶信用方面，美中貿易談判再度重啟，加上現階段日韓貿易戰可能造成轉單效應，國內銀行業高階主管們對於客戶信用的信心已經回升。整體而言，他們對未來三個月經營面的表現，看法維持樂觀，並較6月受訪時表現要佳。