好享退報名破十一萬人 顧立雄：比預期多了一個零

2019-07-31 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



基富通執行的「好享退退休投資專案」報名截止，報名人數突破11萬人，連金管會主委顧立雄都驚呼：「比預期多了個零。」基富通今(31)日也宣布，基金申購正式開跑，只要報名民眾能夠長期定期定額投資，就能夠享有免手續費、低管理費的優惠。