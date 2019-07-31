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時力開鍘高潞！即日起停權 建請開除黨籍

好享退報名破十一萬人 顧立雄：比預期多了一個零

2019-07-31 20:13經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

基富通執行的「好享退退休投資專案」報名截止，報名人數突破11萬人，連金管會主委顧立雄都驚呼：「比預期多了個零。」基富通今(31)日也宣布，基金申購正式開跑，只要報名民眾能夠長期定期定額投資，就能夠享有免手續費、低管理費的優惠。

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