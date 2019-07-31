Fed如降息美元怎麼表現？瑞銀這麼看

2019-07-31 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



美聯儲即將公佈利率決議，歐央行上周選擇按兵不動，市場也猜測美聯儲本周的降息幅度相對克制，各國央行是否備好降息決定？對美股走勢又將怎麼看？瑞銀財富管理投資總監辦公室對此也發表看法，重點如下：

1.瑞銀相信諸多數據不會改變美聯儲的降息決心，主因美國核心PCE物價指數第二季1.8%，仍繼續低於央行目標2%。PCE低於目標已成為常態，當地經濟增長也在趨勢以上。

2.對即將召開的政策會議，瑞銀關注美聯儲將如何管理市場對利率的預期。如這次降息幅度達到50個基點，就算表明是一次性，對美元也會構成壓力。

3.瑞銀保持預期美股今、明年盈利增長預測分別為1%及7%，盈利加速成長支援美股持續上升。

瑞銀表示，對於即將召開的政策會議，關注美聯儲將如何管理市場對利率的預期。如果這次減息幅度達到50個基點（1基點等於0.01百分點），就算表明是一次性，對美元也會構成壓力，主因是市場可以選擇不相信央行，認為減息動作陸續有來，甚至估計明年底前減息超過100個基點。

美聯儲前主席格林斯潘在任期間，曾多次大幅減息拯救美國經濟，他上周接受媒體訪問時表示，預測是非常棘手的事情，實際情況有時候比預期差很多。他承認自己多次作出減息決定，並非因為某些事情很可能發生，而是避免某些很壞的事情有可能發生，也支持美聯儲當下採取保險式減息措施。