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逾11萬人報名「好享退」退休專案 5大遊戲規則公布

2019-07-31 18:04聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

在基富通平台執行的「好享退」全民退休投資專案，今天報名正式截止，全台共有11萬2847人報名參加，包括前央行總裁彭淮南、金管會主委顧立雄在內。基富通今也公布5大遊戲規則，包括10月28日前要完成第一次扣款，須連續24個月扣款才享有免手續費的優惠等。

金管會主委顧立雄表示，去年底金管會希望推動一個全民都能參加、學習為自己準備退休金的投資實驗平台。這個專案從開始規劃，到今年4月11日平台建置完成、開放民眾報名參加，歷時7個多月。原本只預計一萬多人參與，沒想到報名踴躍，報名人數竟然多出一個零，顯示許多人已經意識到退休準備的重要性，希望藉由這個實驗專案拋磚引玉，帶動國人真正跨出累積退休金的第一步，奠定國人對自主投資的信心，培養正確而有紀律的理財觀念，以及建立投資應自負盈虧的風險承擔意識。

基富通董事長林修銘今天也宣布，從即日起開放報名的民眾申購專案內的基金，報名的民眾從即日起到9月30日前，須在基富通開戶，並至「好享退」專區選定基金，同時設定扣款日跟扣款金額，須定期定額每月扣款一次，並於10月28日前完成扣款。

基富通同時公布5項遊戲規則。第一，每筆申購只能選擇一個定期定額扣款日，且不得變更；第二，定期定額每月最低是3000元，扣款金額可以變更，但至少要3000元以上；第三，必須連續24個月扣款，才享有免手續費跟低經理費的優惠，就算扣款24個月之後持續扣款，後續也仍享有免手續費優惠。

第四，每人可以同時申購多檔基金；第五，扣款未達24個月前，基金不可以轉換、轉申購，也不能暫停扣款或部分贖回基金，如果過程中終止扣款、全部贖回或扣款失敗，就喪失專案資格，會追回專案過程中的優惠。

基富通總經理黃致淵表示，已經報名「好享退」專案的民眾，即日起可以到基富通官網的「好享退」專區選定適合自己準備退休金的基金標的，風險屬性有分積極、穩健、保守，也可以依照距離退休的時間來選，例如10年、20年、30年。專區內也提供安聯、國泰、群益三家投信的基金產品供報名者選擇。

黃致淵也說，因為是以退休準備為目的的投資，為鼓勵民眾長期且規律的定期定額，因此專案才規定須連續扣款達24個月，呼籲已經報名的民眾除盡快完成開戶，也把握時間完成專案內的基金申購手續，及早為自己退休做準備。

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