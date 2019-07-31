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北富銀迎戰純網銀推筋斗雲智能決策系統 可與電商合作

2019-07-31 17:42經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

網銀執照昨（30）日正式放榜，將來銀行、LINE Bank和樂天國際銀行3家業者都獲得許可。因應純網銀加入市場將帶動起金融產業創新與變革，台北富邦銀行也積極加重數位投入，做好迎接新局的準備，繼日前推出中小企業「新興智能貸」智能核貸系統後，又針對消費金融需求開發出「筋斗雲」智能決策系統，希望透過AI科技與經營、產品、服務的全方位深度結合，創造以客戶為中心的新金融模式，提供大眾更切合需求的新世代服務體驗。

北富銀執行副總陳金榮表示，隨著科技與觀念革新，將來的金融服務將從目前的產品和服務導向轉變為以客戶為中心，所有產品與服務將環繞客戶為主體，進行360度的資訊交互、驗證以及信用額度的評估，一方面可減少重複的行政、徵信、審查環節，降低經營成本並提高效率；另一方面則能從中找出新的服務模式，為客戶創造多元價值。

以「筋斗雲」智能決策系統為例，陳金榮說，有別於過去必須由客戶先提出申請才會進行徵審核算，「筋斗雲」使用雲端計算及大數據評分模型搭配AI即時智能決策引擎，能透過客層分析、信用評分模型及決策管理系統，整合客戶在銀行內的各項信用資訊，自動核算出每位客戶個人化的房貸、信貸、信用卡額度與利率條件。

未來等系統正式開放後，客戶只要打開網路銀行或App，就可以隨時隨地明確了解個人所能享有的金融服務額度和利率條件並進行申請，讓金融服務更即時便利。

同時，「筋斗雲」也可以根據銀行內的最新貸款核准率、逾期情況以及AI所監控的外部風險事件，即時調整授信政策，藉由科技的運用，強化對消費金融信用風險的掌控度，提升銀行經營的穩健性。

陳金榮指出，科技就是商機，「筋斗雲」系統可運用的範圍相當廣泛，未來除了能與行內的網銀和手機App結合，也可以與外部平台介接。比如現在網購盛行，「筋斗雲」就可以與電商平台合作，提供客戶無縫接軌的消費性信貸。

北富銀強調，透過科技力的提升和創新思維的導入，北富銀將以金融專業為基礎，開發出更多不同的場景金融模式，為消費者營造更加方便快速、優質安全的金融環境，讓市場變革成為銀行前進的助力，朝「金融即生活、生活及金融」目標穩步前行。

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