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評／「齊天大聖」韓國瑜 是Ｍ型社會的政治原子彈

郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

詹家姐妹拜會蔡明忠 分享勇奪溫網金盃喜悅

2019-07-31 17:41經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣大哥大自2003年以來，投入體育活動與選手贊助經費，總計超過6億元，近年來全力支持網球、籃球、棒球、高爾夫球和馬拉松等賽事，其中，贊助世界網球好手詹詠然多年，於今年溫布頓網球錦標賽中，與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）勇奪混雙冠軍，「台克組合」一路過關斬將，今年已拿下法網和溫布頓兩座混雙大滿貫。同時，詹詠然與詹皓晴兩姐妹在今年女雙也是表現亮眼，目前世界排名分別為第14、16的兩人，攜手拿下荷巴特、杜哈、伊斯特本等3大冠軍獎座，展現姐妹檔絕佳默契。

詹家姐妹從溫網返台後，拜會台灣大哥大董事長蔡明忠，同時帶來溫網混雙冠軍獎盃、伊斯特本女雙冠軍獎盃與蔡明忠分享喜悅，感謝台灣大連續第六年的支持。蔡明忠除肯定詹家姊妹為台灣體壇的付出，也預祝兩姐妹在8月底美網公開賽再下一城，朝2020東京奧運目標邁進，繼續為國爭光。

從2003年起，台灣大投入體育活動與選手贊助經費，總計超過新台幣6億元，近年來全力支持網球、籃球、棒球、高爾夫球和馬拉松等賽事，選手們與球隊都不負眾望的繳出好成績。

不僅詹詠然與詹皓晴在世界網球大放光芒，富邦勇士也首度於SBL聯賽封王，富邦悍將在下半球季目前戰績也暫居第一，其他包括台灣女子高爾夫一姐徐薇淩在今年LPGA純絲錦標賽以第5名完賽，台灣網球一哥莊吉生則在南韓光州挑戰賽，奪下今年首座男單冠軍，目前世界排名第138名，在台灣排名第一。

至於高球新星李旻也持續參與各國比賽，歷練球技。台灣大期望能夠透過扶植優秀體壇選手前進世界，以落實企業支持帶動運動風氣的決心。

台灣大贊助詹家姐妹將近六年，展望下半年，詹家姐妹將在8月初先後前往加拿大、美國備賽，為8月底即將開打的美國網球公開賽女雙、混雙的熱身。

屆時兩姐妹除攜手共闖女雙外，在混雙部分，詹詠然與多迪格這組黃金「台克組合」，將延續奪冠氣勢；而詹皓晴則再次與世界雙打排名第11名的麥克維納斯（Michael Venus）搭檔，期盼再續2017年美網好成績。

詹詠然、詹皓晴兩人也不負眾望，今年已經以女雙、混雙拿下5個冠軍獎盃，讓「Taiwan Mobile」戰袍陪伴她們，征戰各大國際賽事、屢創佳績。

詹詠然在今年更奪下溫網混雙冠軍，寫下個人第4座大滿貫賽金盃的紀錄，好成績全球有目共睹。詹皓晴也保有勇闖溫網混雙的另類紀錄，於2014年參賽成為台灣首位打進溫網混雙決賽的選手，更於2017年拿下女雙亞軍。

詹家姐妹多年來於世界網壇的亮眼表現，讓世界透過網球看到台灣，更讓台灣大與有榮焉。

詹詠然（左）、詹皓晴（右）姐妹檔於今年伊斯特本女雙奪冠，一起和台灣大董事長蔡明忠...
詹詠然（左）、詹皓晴（右）姐妹檔於今年伊斯特本女雙奪冠，一起和台灣大董事長蔡明忠（中）分享喜悅。 圖／台灣大提供
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台灣大哥大詹詠然詹皓晴
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