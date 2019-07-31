月配息不夠靈活 國壽推月自動提領年化1.2~6%全委保單

2019-07-31 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



對抗不了通膨速度，傳統儲蓄無法養老！各保險公司紛紛強推類全委投資型保單，但考量目前市面上主流的月配息保單訴求年化約4~6%的配息或撥回率，雖創造月現金流，但尚無法讓資金運用更彈性。有鑑於此，國泰人壽宣布，推出可自由彈性規畫退休金流的自動提領類全委保單「國泰人壽月享樂退變額年金保險」可設定每月自動提領年化1.2~6%，讓資金運用更彈性。

國壽表示，在低利率環境下，平均存款利率0.6~1.07%無法對抗長期通貨膨脹率1.5%，傳統「儲蓄養老」可能無法支應未來退休後花費。

金管會顧立雄主委於今年中提倡「保險養老」的觀念，鼓勵業者開發有助民眾退休規畫的保單，國泰人壽持續響應政府政策，於近期推出可自由彈性規劃退休金流的自動提領類全委保單-「國泰人壽月享樂退變額年金保險。

國泰人壽表示，月享樂退變額年金保險主要有三個特色。特色一是累積型標的搭配此保單，可設定自帳戶每月自動提領年化約1.2%~6%的保單帳戶價值，在雙重操作機制下，讓資金運用更彈性，並讓保戶根據自身資金需求完善資產配置。

特色二是專注投資全球股債ETF追求目標指數之績效，控制投資風險波動程度並追求中長期投資利得，並穩健累積資產。

特色三是彈性繳納保費，讓保戶可依自身需求加碼投入，分散投入市場且不必擔心保費全部投在高點。此外為了鼓勵保戶參與市場，投入更多的保費將可享較低的保費費用率。

國泰人壽表示，國人可以透過「國泰人壽月享樂退變額年金保險」達成兼顧累積資產與規畫退休金流的需求，且自動提領與彈性加碼的設計亦能滿足自主投資屬性高的保戶，以發揮保險自用的最佳效益。

不過國泰人壽也提醒，投保投資型保單的客戶仍需自負投資盈虧，客戶在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規畫。

以國發會最新的「老化指數」統計，截至2018年底我國扶老比（每百名工作年齡人口扶養六十五歲以上老年人口數）已創下20.1%的歷史新高，且再過20年後就會逼近50%，相當於每兩位壯年人就必須扶養一位老人，不斷飆升的扶老比，也代表著青壯族負擔將更加沉重，未來的退休金將要靠自己規畫。

為此，國泰人壽推出自動提領的類全委保單「月享樂退變額年金保險」，讓國人可兼顧累積資產和退休規畫的需求。受到人口結構改變的影響，勞保局「107年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告」指出，勞保基金累積餘額恐將於2026年出現負值，屆時勢必會對勞工的經濟生活造成衝擊，如何讓自己擁有第二筆退休金已成為社會大眾所關心的議題。