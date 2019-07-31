輸銀全球通帳款保險 祭兩大優惠

2019-07-31 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



針對客戶數量較多，出貨頻繁的中大型企業，中國輸出入銀行建議，廠商可投保「全球通帳款保險」，不但賠償比率較高，也不需要逐筆投保與繳費，方便簡潔，又可有效掌控應收帳款風險。

輸銀全球通帳款保險2019年優惠方式有兩項，一、代辦買主徵信費優惠，首次購買保單前享有買主徵信費兩家免費，八家半價的優惠，繳交的半價徵信費於購買後可折抵保費。此外，出口廠商於首次購買保單前，其買主位於「新南向政策」國家者，代辦買主徵信費用以五折計收（不限買主家數），出口廠商所繳付之5折徵信費用，可於購買本保險後，抵繳應付保險費。

二、保險費優惠：於本優惠期間內新購保單之應繳保險費以九折計收。

台灣廠商外銷出口，產品行銷全世界，買主倒帳的案件時有所聞，廠商常常面臨應收帳款無法收回的倒帳損失，尤其是新興市場國家或地區，通常具有外匯短缺、資金成本高、政治風險與信用風險較高的特性，出口商也常會因對新興市場熟悉度低而卻步，反而錯失了許多商機。

輸銀表示，為了協助廠商拓銷海外市場，依據不同交易條件提供了各類輸出保險，如「託收方式（D/P、D/A）輸出綜合保險」、「記帳方式（O/A）輸出綜合保險」等，出口商於貨物出貨後，於該行網路服務平台線上填寫貨物輸出通知，逐筆出貨逐筆投保，逐筆繳交保險費，適合出貨較不頻繁的中小企業。

然而對於客戶數量較多，出貨頻繁的中大型企業，逐筆投保繳費的方式，可能造成公司人力運用的負擔；有鑑於此，輸銀建議廠商可投保「全球通帳款保險」，不但賠償比率較高、且毋需逐筆投保及繳費，投保手續更簡便，保險費率也更優惠，完全符合廠商需求，可以更有效率的掌控應收帳款風險。

輸銀表示，A公司創立50多年，為台灣知名化學品製造廠，產品品質穩定，深受國外買主信賴，自1991年開始投保「記帳方式（O/A）輸出綜合保險」，一直是該行輸出保險的核心客戶。然而隨著該公司業績逐年成長，客戶遍及全球，投保客戶數增加快速已達100餘家，每月出貨高達上百筆，因此逐筆出貨、逐筆投保的保險已無法符合該公司需求。