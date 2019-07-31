台灣人壽與高雄榮總合作區塊鏈理賠有成

2019-07-31 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣人壽與高雄榮民總醫院去（2018）年12月共同簽署醫療理賠區塊鏈合作備忘錄，為免除保戶往返醫院申請就醫證明的舟車勞頓、信任嶄新的數位醫療流程，台灣人壽與高雄榮總攜手合作利用區塊鏈的優點，於今（31）日正式落地，推出共同打造的五「甘單」（便利、簡單、安全、自主且透明）「eClaim理賠區塊鏈」平台。

這項平台領先創新保險業與醫療業的合作新模式，讓保戶免除理賠程序上的焦慮，更便利、省事的完成理賠申請。

台灣人壽表示，「eClaim理賠區塊鏈」平台，展現了醫療金融整合的新境界，以最新科技落實醫療資訊防偽、防漏、防盜、防濫用，並落實病人理賠的最佳化。

台灣人壽保戶即日起只要在高雄榮總就醫，需申請理賠金時，只要隨時登入保戶天地，即可依線上導引填寫申請書，並授權高雄榮總在指定的範圍內，以區塊鏈技術傳送就醫資料予台壽，彈指間就能輕鬆完成理賠申請，不僅省下往返醫院申請病歷的奔波，還可隨時在保戶天地裡，查看以區塊鏈技術加密的傳送紀錄和個人醫療資料，讓原本只屬於醫院的病歷，成為個人擁有，變成方便自主管理的可攜式病歷，未來亦可用於其他醫院就診或諮詢，不僅完美結合醫療金融科技，更可完全掌握個人健康狀況。

面對即將到來的超高齡社會，醫療對人們的重要性與日俱增，台灣人壽投入資源與高雄榮總合作，運用區塊鏈技術推出一鍵申請的理賠服務，用科技增進了保戶、保險業及醫療業彼此間的信賴，加速醫療理賠金流效率，同時也為醫療機構與保險公司減少管理成本，創造三贏的局面，為新一代的醫療及保險合作奠定成功基礎。

台灣人壽長期致力建構多元的理賠服務管道，除傳統業務員協助申請外，也推出廣受好評的「龍e賠一拍就匯」快速理賠服務，期能滿足不同保戶的習慣與需求。未來，台灣人壽將持續向其他醫療院所推廣參與區塊鏈理賠外，也會和其他保險同業共同合作，期能讓保戶用一鍵即可完成所有投保公司的理賠申請。