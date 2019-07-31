預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中華信評將中壽的長期發行體信用評等與財務實力評等的展望由「負向」調為「穩定」。 報系資料照／記者孫中英攝影 分享 facebook

預期中國人壽將維持獨立上市，營運與財務在未來一至兩年間與開發金控集團間的連結度將有限，中華信評將中壽的長期發行體信用評等與財務實力評等的展望由「負向」調為「穩定」，確認評等為「twAA」。

開發金控對中壽的持股比率原為34.96%，在中壽透過股票上市發行增資新台幣92.7億元後，開發金控對中壽的持股在截至2019年6月底時為34.82%，開發金控對中壽的持股在過去一年間大致維持不變。中華信評認為，中壽的信用結構將維持與開發金控集團間的隔離狀態。

中華信評指出，原本預期開發金控將持續增加收購中國人壽的股權，並在2020年底前將中壽整合成集團整體架構下的成員之一，但現在認為，短期內中壽應不會與開發金控進一步整合，且開發金控也不會顯著提高對中壽的持股比例。

中華信評預期，中壽將可維持其信用強度，並在未來一至兩年間與開發金控集團間維持相互分離運作的狀態。

中壽為上市公司，開發金控目前並非中壽的絕對多數股東。中華信評認為，中壽的其他股東與保險局將避免中壽因提供開發金控集團其他成員間財務相關資源共享，以致損及中壽個別信用品質的狀況；預期中壽的財務績效表現與資金來源結構也將與開發金控集團間保持高度獨立自主的狀態。

中華信評評估，中壽的總保費收入中，來自集團通路的保費貢獻占比有限；未來一至二年間，中壽與開發金控集團間無論在企業價值的連結度以及與整體集團間的潛在資源共享程度方面將不會出現明顯的提升。