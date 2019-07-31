監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金融監理沙盒將再添三案例！金管會主委顧立雄今天透露，三個案子分別是國泰人壽跟旅行業者合作販售旅平險，跟北富銀與台新銀運用用區塊鏈做跨行轉帳，另一案則是非金融業者申請，讓會員間可以互相交換基金，最快今年底這三案就可上路實驗。

監理沙盒從去年5月上路後，至今已經通過3案，第一案是凱基銀行與中華電信合作，利用手機門號申請個人信貸，另兩件是非金融業者申請的外籍移工跨境匯兌。

顧立雄今透露，近期將再核准3案。第一是國泰人壽跟易遊網的異業結合，過去民眾在旅行社網站買旅平險，必須連到國泰人壽網站投保，這個實驗是易遊網的網站多一個保險專區，保險費可由易遊網收取，易遊網收取的保費必須進入一個專戶，保費每個月要做結算後還給國壽。

第二案是北富銀跟台新銀運用區塊鏈做跨行轉帳，之前跨行轉帳金流與資訊流都必須透過財金公司，運用區塊鍊的個資的節點，資訊流可不通過財金公司。對於民眾來說，一旦實驗成功，代表未來若跨境匯款時，資訊流的確認時間就可以不用這麼久。

第三案則是非金融業者申請，民眾加入會員後，可以將手上基金跟另一位會員的基金相互交換。顧立雄說，過去民眾想換購基金，必須先贖回之後再申購，但此實驗案是可以將手上的基金跟他人對等互換，民眾未來可減少手續費支出，但實驗上會限制人數。