金融科技衝擊不設新分行 行庫搬遷因應

2019-07-31 13:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



金融科技浪潮下，銀行實體通路需求度降低，銀行申設分郎態度保留，甚至部分銀行減少分行家數；但公股行庫則多半以遷移分行的方式，因應新挑戰 ，台灣中小企銀和土地銀行，近日都有分行遷移營業地址，將分行搬到更有競爭力的商圈，吸納更大商機。

台灣中小企業銀行東林口分行於7月29日隆重開業，由臺灣企銀董事長黃博怡主持剪綵儀式。東林口分行原本為台北吉林分行，現遷至桃園，主因桃園市近年伴隨機場捷運通車，帶動北北桃生活圈緊密連結 ，且因地理位置鄰近五股、泰山，用地取得成本相對便宜，吸引許多中小企業從新北市搬到桃園，人口及產業發展快速，成長幅度居六都之冠。

黃博怡表示，臺灣企銀在林口深耕服務迄今超過30年，深獲在地中小企業的肯定，由於桃園龜山及林口地區人口與商業活動逐年成長，業務量也逐年增加，為強化對中小企業服務的深度及廣度，擴大服務範圍，因此成立東林口分行。

臺灣企銀東林口分行位於林口長庚生活圈，是許多醫護人員、科技廠工程師及中小企業主聚落所在地，旁邊就是林口工業區、樂善科技園區（A7產業園區）、華亞科技園區及新北影視園區，產業聚落發展迅速，服務腹地廣大，人口聚集，生活機能健全，位處交通樞紐，來往人潮眾多，東林口分行開業後將可滿足更多當地客戶對於融資、理財等金融需求。

另一方面，土地銀行為擴大服務客戶，提供優質金融服務，宜蘭分行也於7月29日遷至宜蘭縣宜蘭市光復路43號新址繼續營業，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。

土銀表示，宜蘭分行新址位處宜蘭市核心位置，緊臨主要幹道光復路與舊城南路交會點，鄰近宜蘭火車站，附近交通便利，所處地段商業行為活絡、店家行號林立、公共設施完善、政府機關密集，有利於各項金融業務推展。