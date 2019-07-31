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金融科技衝擊不設新分行 行庫搬遷因應

2019-07-31 13:50經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金融科技浪潮下，銀行實體通路需求度降低，銀行申設分郎態度保留，甚至部分銀行減少分行家數；但公股行庫則多半以遷移分行的方式，因應新挑戰 ，台灣中小企銀和土地銀行，近日都有分行遷移營業地址，將分行搬到更有競爭力的商圈，吸納更大商機。

台灣中小企業銀行東林口分行於7月29日隆重開業，由臺灣企銀董事長黃博怡主持剪綵儀式。東林口分行原本為台北吉林分行，現遷至桃園，主因桃園市近年伴隨機場捷運通車，帶動北北桃生活圈緊密連結 ，且因地理位置鄰近五股、泰山，用地取得成本相對便宜，吸引許多中小企業從新北市搬到桃園，人口及產業發展快速，成長幅度居六都之冠。

黃博怡表示，臺灣企銀在林口深耕服務迄今超過30年，深獲在地中小企業的肯定，由於桃園龜山及林口地區人口與商業活動逐年成長，業務量也逐年增加，為強化對中小企業服務的深度及廣度，擴大服務範圍，因此成立東林口分行。

臺灣企銀東林口分行位於林口長庚生活圈，是許多醫護人員、科技廠工程師及中小企業主聚落所在地，旁邊就是林口工業區、樂善科技園區（A7產業園區）、華亞科技園區及新北影視園區，產業聚落發展迅速，服務腹地廣大，人口聚集，生活機能健全，位處交通樞紐，來往人潮眾多，東林口分行開業後將可滿足更多當地客戶對於融資、理財等金融需求。

另一方面，土地銀行為擴大服務客戶，提供優質金融服務，宜蘭分行也於7月29日遷至宜蘭縣宜蘭市光復路43號新址繼續營業，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。

土銀表示，宜蘭分行新址位處宜蘭市核心位置，緊臨主要幹道光復路與舊城南路交會點，鄰近宜蘭火車站，附近交通便利，所處地段商業行為活絡、店家行號林立、公共設施完善、政府機關密集，有利於各項金融業務推展。

分行除有舒適的營業場所及設施外，更提供各項存款、放款、匯兌、貴賓理財等全方位金融服務，並設置數位體驗區，配備電腦及iPad等設施方便客戶透過語音電話銀行、網路銀行、網路ATM、行動APP等電子金融服務，即時完成交易，免臨櫃排隊等候。

臺灣企銀東林口分行歡慶開業典禮，黃博怡董事長（左六）及施建安總經理（左五）、桃園...
臺灣企銀東林口分行歡慶開業典禮，黃博怡董事長（左六）及施建安總經理（左五）、桃園市經濟發展局黃穗鵬副局長（左七）、東林口分行陳孝銘經理（右一）與出席貴賓合影。圖／臺灣企銀提供
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土地銀行宜蘭分行遷址開業營運，董事長黃伯川（中）與貴賓（左起）群揚建設公司董事長...
土地銀行宜蘭分行遷址開業營運，董事長黃伯川（中）與貴賓（左起）群揚建設公司董事長黃仁燺、春成建設公司董事長陳耀德、宜蘭農田水利會會長許南山、宜蘭縣政府主任秘書陳誌信、連大建設公司董事長林燈城及宜蘭分行經理潘慶隆（右一）共同剪綵。圖／土銀提供
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