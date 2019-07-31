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全球人壽：25~60歲已婚男性還有四成還沒投保醫療險

2019-07-31 11:16經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

父親節即將到來，父親總是被賦予家庭經濟責任，在外奔波忙碌或是交際應酬等，導致發生意外事故及疾病風險比例往往比女性高，一旦身為家庭經濟支柱的爸爸垮了，全家也就垮了，不但家庭經濟停擺，更要付出龐大醫療照顧支出。

據全球人壽大數據團隊觀察，去年25~60歲的已婚男性新保戶投保住院醫療險（其中包含實支實付醫療險）的比例超過六成。父親節將至，全球人壽提醒正處於人生3階段的爸爸們，包括25~34歲的新手爸爸、35~49歲之三明治族爸爸及50~60歲的熟齡爸爸，不妨在這個屬於自己的節日好好檢視自己的保單，依據自身的需求將不足的保障補足，為自己與家庭建立強大醫療防護力，扛起愛與責任。

全球人壽也給予三種人生階段的爸爸不同的投保建議。

一是25至34歲的新手爸爸。在預算有限的情況下，可選擇相對額度比較低的終身醫療險主約搭配一年期定額醫療附約及實支實付醫療附約方式，提供醫療基本保障。

如主約投保日額約一千元，再加上附約投保日額約四千元到五千元，就可以提供醫療基本保障，以因應須自費病房時的費用或住院期間的看護費用與醫療雜支費用。

二是35至49歲的三明治族爸爸，保障檢視重點可以終身醫療險為主，並且依照檢視結果來調整一年期醫療險附約的保障。對於還沒規劃長期照顧保障的三明治族爸爸，可以透過失能扶助險來補足萬一發生失能無法工作，造成經濟中斷、照護費用增加的保障缺口。

全球人壽要提醒責任重大的三明治族爸爸，一年期醫療險附約的保費會隨著年齡遞長，每年所繳的保費也將越來越高，未來可能會增加退休生活的費用支出負擔，建議可定期檢視保障內容並做必要的調整或準備。

三是50至60歲的熟齡爸爸。保單規劃上面除了可透過終身醫療險來填補醫療支出外，還可以透過手術險來減輕各種手術費用支出的財務負擔，若身邊有多的預算還可投保還本型的失能扶助險，有效轉嫁未來老後可能面臨的失能長期照護風險。

全球人壽推出「全鑫醫靠專案」協助熟齡爸爸打造專屬的終身醫療帳戶，除了投保後立即享有完善的醫療保障外，還可以完整滿足高齡醫療的保障需求。

「全鑫醫靠專案」主要是由「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」及「全球人壽加倍手護終身手術健康保險」雙主約組成，除了上述「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」的多重特點外，「全球人壽加倍手護終身手術健康保險」保障手術／處置／縫合等高達1,572項，另針對重大手術及保險年齡75歲以上高齡手術保障再加倍，雙主約結合「住院+手術+實支」三大給付，減輕高齡醫療費用的沉重負擔。

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