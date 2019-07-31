父親節禮物買什麼好？新安東京海上產險：爸氣靠山

2019-07-31 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



想好今年父親節送什麼禮物嗎？「我們常送貴重物品給爸爸，卻忽略了他的醫療保障」，新安東京海上產險31表示，推薦三高心安保健康保險，及真心防癌癌症健康保險專案，前者適合罹患高血壓、高血脂、高血糖的人；後者針對惡性腫瘤和特定器官原位癌等提供四大保障。

新安東京海上產險表示，罹患高血壓、高血脂、高血糖的人，正常服藥體況良好可免體檢投保，當發生疾病和特定傷病時，不論住院治療，或須住院接受手術，出院後療養，以及特定傷病等，都在保障範圍。

後者針對惡性腫瘤和特定器官原位癌提供癌症住院醫療保險金、癌症出院後療養保險金、癌症身故保險金及初次罹患癌症保險金等四大保障，如已給付初次罹患癌症保險金隔年度仍得續保其他項目，讓爸爸的健康獲得最全面的呵護。

據衛生福利部統計，2018年男性十大死因，第一名為癌症，心臟疾病、糖尿病及高血壓性疾病也分居前十名之列，顯示男性易因三高引發其他重大疾病和癌症造成死亡。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，爸爸常為了賺錢而忽略關心自身的健康，也因擔心醫療費用支出增加家庭經濟負擔，延遲黃金治療時間，所以更需要加強爸爸的醫療保障來防範未然。

目前罹患三高的人不易購買到保險，新安東京海上產險特別推出三高心安保健康保險，保障被保險人因疾病、意外事故傷害和特定傷病，不論住院治療或需住院接受手術及出院後療養，皆能藉由保險金彌補住院病房差額和補償住院期間的薪資損失。

此外，也應加保真心防癌癌症健康保險，提供罹患惡性腫瘤和特定器官原位癌的保戶周全保障，主要特色除可給付特定器官原位癌保險金外，保單期間內後續若再診出惡性腫瘤仍可獲得理賠。

若有因癌症住院治療，則有癌症住院醫療保險金、癌症出院後療養保險金，加上癌症身故保險金，就不須擔心身故後會增加家庭負擔與喪葬費用，可安心接受癌症治療。

以男性39歲為例，身為一家四口之家中經濟支柱，患有三高家族病史，購買三高心安保健康保險，首年投保費用為6,383元，若加保真心防癌癌症健康保險，第一年投保也只須935元，兩者合計約7,000多元，平均一天只要20元，即可享有雙重保障。

人都會生病，爸爸身為家中經濟支柱，可透過醫療保險方式減輕家庭經濟負擔，也能獲得良好的醫療照顧，尤其有罹患三高的人，更需要保險來轉嫁醫療費用，規劃完善的醫療保障，成為父親的「爸氣」靠山。