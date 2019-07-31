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開發金何時併中壽？中華信評預期：兩年內都維持分離

2019-07-31 10:27經濟日報 記者林子桓╱即時報導

華信評昨（30）日表示，中國人壽應會維持獨立上市，其營運與財務在未來一至二年間與開發金之間的連結度將有限，同時，也將中壽的評等展望由「負向」調為「穩定」；財務實力與發行體信用評等為「twAA」。

中華信評認為，中壽的信用結構將維持與開發金集團間的隔離狀態。開發金對中壽的持股在過去一年間大致維持不變，為 34.96%，在中國人壽透過股票上市發行增資新台幣92.7億元後，開發金控對中國人壽的持股在截至2019年6月底時為34.82%。

中華信評原本預期開發金控將持續增加收購中國人壽的股權，並在2020年底之前，將該公司整合成為集團整體架構下的成員之一，但現在認為，短期內中國人壽應不會與該集團進一步整合，且集團方面亦不會顯著提高對該公司的持股比例。

中華信評預期，中壽將可維持其信用強度，並在未來一至二年間與開發金控集團間維持相互分離運作的狀態。中國人壽本身為上市公司，且開發金控目前並非該公司的絕對多數股東。

中華信評認為，中壽的其他股東與保險局將避免中壽因提供開發金其他成員間財務相關資源共享，以致損及中國人壽個別信用品質的狀況。

同時，中華信評預期，中壽的財務績效表現與資金來源結構亦將與開發金控集團間保持高度獨立自主的狀態。根據中華信評的評估，中壽的總保費收入中，來自集團通路的保費貢獻占比僅屬有限。

中華信評認為，未來一至二年間，中國人壽與開發金控集團間無論在企業價值的連結度，以及與整體集團間的潛在資源共享程度方面，將不會出現明顯的提升。

中華信評預期，未來一至二年間，中壽仍將維持令人滿意的資本水準與獲利能力，且應能因應小幅度的市場波動。中華信評亦認為，中壽的外匯曝險與較高的風險性資產部位，應不至於明顯升高而導致我們調降對其曝險程度的評估。

同時，中華信評預期，中壽在其營運績效的支持之下應可維持令人滿意的業務風險結構，這點可以從該公司的平均資產報酬率與投資報酬率優於國內同業獲得印證。

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