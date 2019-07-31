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Fed將開會 瑞銀：台灣百萬美元投資人最擔心3件事

2019-07-31 10:25經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

美國聯準會政策利率於台灣時間周四凌晨會議前夕，外商銀行瑞銀公布200位有錢台灣投資人的情緒調查，這些台灣投資人都至少各手握100萬美元（折合新台幣接近3,000萬元）以上可投資資產。瑞銀發現，台灣投資者最擔心三大投資風險，前三大分別為美中貿易戰、國家長期競爭力與政治環境，顯示台灣有錢投資者，十分關注金融情勢以及自家政府的競爭力。

但好消息是，這些台灣有錢投資人短期經濟樂觀比例接近六成，高於上一個季度，並密切留意各種可讓財富增值的機會。

雖然擔心美中貿易戰，但台灣有錢投資人看美中貿易仍相對亞太區所有投資者樂觀。瑞銀指出，有46％的台灣有錢投資者認為，美中貿易紛爭在2020年前無法獲得解決，這比例遠低於亞太區的54％。

也因此，台灣有錢投資人對短期亞洲經濟發展樂觀比例達61％，略高於亞太地區投資者的60％，也較上個季度調查結果高出1個百分點。

瑞銀最新的投資者情緒調查季度報告，是在今年6月至7月期間，採訪可投資資產100萬美元以上的高淨值投資者，人數達3,899位，其中亞太地區1,695位受訪者中有200位來自台灣。

而從全球的調查數據來看，拉丁美洲地區的投資者對其經濟展望最為樂觀、比例達76%，其次為亞太地區、比例達60%。

如果以投資類型來看，台灣地區投資人偏愛的三大投資主題，71％是與其他企業主交流，69％則是企業主傳承計畫，66％則是注重孳息或收益增長率。

而其他亞太區投資人最擔心的三大風險，前兩項與台灣投資人相同，都是美中貿易、國家長期競爭力，第三項則是網路安全。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資主管陳敏蘭指出，在低利率和利率下降的背景下，建議聚焦增加收益的策略， 例如高收益股票，但有鑑於各國央行開始有不同程度的貨幣寬鬆政策，建議投資人要重視全球多元化資產配置。

瑞銀貿易戰美國聯準會新台幣財富管理
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