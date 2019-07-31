業界首創五大功能 新壽LINE官方帳號重磅上線

2019-07-31 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新光人壽宣布，重磅打造壽險業界五大首創功能，將「新光人壽LINE官方帳號」推向嶄新境界，除了領先壽險同業，首創LINE綁定服務，另外還有四大首創，包括：保單／權益個人化通知、選單功能保持登入狀態、查找服務人員、查詢行政中心等候人數及線上取號。

新光人壽表示，傳統保單權益通知採郵寄、電子郵件或是簡訊，過時且不方便保戶使用，導致保戶忽略相關通知而導致權益受損；有鑒於此，新光人壽成為國內壽險業者中，首家運用LINE行動平台結合個人化保險服務的公司。

客戶完成新壽的LINE「綁定」服務後，可享「保單/權益個人化通知」服務，於官方帳號即時接收逾19項保單/權益個人化通知，包含：理賠、保單借款、轉帳及保費等通知，若要進一步查找保單內容，於新壽LINE官方帳號的選單上，直接點選即可。

另一亮點為「選單功能保持登入狀態」，即在持續使用期間，官方帳號會保持其會員登入狀態，20分鐘內即使關掉網頁再次點選，也不用再重新登入。

新光人壽數位服務發展部資深協理廖晨旭表示，新壽致力於發展線上串聯線下的數位策略，進一步以OMO虛實融合為策略體現，藉由數位服務實現超有溫度的金融場景。

為因應客戶需要專人服務，卻不知道服務人員是誰，無法第一時間聯繫的常見現象，特地推出「查找服務人員」功能，新壽LINE官方帳號可直接顯示服務人員的聯絡資料，也能直接撥打電話。

客戶若需要臨櫃辦理業務，透過「查詢行政中心等候人數及線上取號」，打開官方帳號就能搜尋到附近服務據點，查詢及比較各服務據點現場等候人數及叫號狀況。