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新光銀行帳戶連結LINE Pay一卡通 最高享星巴克21%回饋

2019-07-31 09:00經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

全台星巴克各實體門市可使用LINE Pay「我的條碼」結帳。圖／LINE Pay...
全台星巴克各實體門市可使用LINE Pay「我的條碼」結帳。圖／LINE Pay提供
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新光銀行表示，隨著LINE Pay一卡通帳戶可用於星巴克門市消費支付，新光銀行同步加碼消費回饋，即日起至今年12月31日止，使用 LINE Pay一卡通帳戶消費享LINE POINTS 10 %點數回饋，只要連結新光銀行帳戶並儲值，除了可享新光銀行原5%現金回饋，再享「星巴克」指定通路加碼3%回饋。

回饋金將於次月回饋至LINE Pay一卡通帳戶連結的新光銀行存款帳戶；即日起至今年8月31日止，使用LINE Pay「我的條碼」於門市掃描消費，可獲得LINE POINTS 3%點數回饋，最高可享21%回饋。

新光銀去年成為LINE Pay一卡通帳戶連結首發銀行，並以5%現金回饋為主要訴求的行銷活動，鼓勵消費者以新光銀行帳戶連結LINE Pay一卡通，活動廣受好評，短短一季便讓數位有效客戶增加超過一成。

今年除了持續原消費5%現金回饋活動，更與LINE Pay一卡通合作通路深化合作，提供獨家的通路加碼回饋，首波指定通路是咖啡知名品牌「星巴克」，加碼優惠自即日起持續到今年底。

新光銀行表示，使用LINE Pay一卡通而來的客群，年齡層相較既有數位客群年輕十歲，平均往來資產總額更是一般存戶的二倍以上，是相當值得經營的消費型數位客戶。

LINE Pay一卡通持續擴充使用通路，讓使用者除了消費還有許多生活繳費的選擇，與新光銀行「貼近生活 為客著想」的數位金融價值主張相符，新光銀將持續與LINE Pay一卡通緊密合作，推出更豐富的優惠活動。

新光銀行近年積極提供客戶導向的各式數位金融產品與服務，未來也將持續滿足消費者的行動支付需求，尋求更優質的通路共同推出驚喜優惠，並規劃將於9至10月期間，與夢時代購物中心、統一時代百貨推出第二波LINE Pay一卡通指定通路加碼回饋活動，提供「現金」回饋，讓客戶荷包最有感。

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