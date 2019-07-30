宏泰人泰淡海房產未積極處分 金管會禁新增不動產投資

2019-07-30 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



宏泰人壽2010年投資淡海新市鎮土地，卻要2027年才能拿到建照執照，因違反壽險業投資不動產須二內年即時運用並有收益法規，遭金管會要求2018年11月以前一年內完成處分，但宏泰未積極作為，加上今年已是被查到第四筆不合規的土地，金管會今（30）日宣布對其開罰100萬元，並限制不得再新增不動產投資。

金管會主委顧立雄今日表示，重罰宏泰人壽主要原因有二，一是宏泰人壽投資淡海新市鎮的土地，一直未能開發，評估要2027年才可能取得建照，開始動工，金管會早在2017年11月28日就函示宏泰人壽必須在1年內處份掉此土地，但宏泰人壽廾不積極處理，情節嚴重；二是宏泰人壽今年以來已經是第四筆不動產被開罰，因此決定這筆土地的裁處書送達隔天，宏泰人壽不得再新增不動產投資（在建工程除外）。

這也是目前除了遠雄人地被限制3年不得新增不動產投資後，又一家壽險公司被限制不得新增不動產投資，宏泰人壽並沒有限制期限，須經金管會認同後才可能重啟。壽險業投資不動產必須二年內即時運用，並有收益，若二年內無法達到最低投報率要求，必須向保險局申請延長開發時間，但保險局也可視情況不准、開罰或要求出售不合規的不動產。

宏泰人壽今年3月與4月已因高雄鼓山、台中市及台北市的不動產投資，都未符合即時運用且有收益的規定，各被開罰100萬元，且要求1年內處分或出租，30日被罰的是今年第四筆不動產，金管會說「公司對不動產投資之管理有輕忽廢弛之情事，公司治理效能嚴重不彰，違規事實明確。」除了單筆被罰100萬元、限期1年內出售此土地外，宏泰人壽更被限制新增不動產投資，直到改善情況經金管會認可，才可能恢復不動產投資。