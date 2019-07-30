親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
純網銀名單出爐
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

私菸案真正大尾者在府黨任要職？ 扁：蔡應壯士斷腕

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

宏泰人泰淡海房產未積極處分 金管會禁新增不動產投資

2019-07-30 20:45經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

宏泰人壽2010年投資淡海新市鎮土地，卻要2027年才能拿到建照執照，因違反壽險業投資不動產須二內年即時運用並有收益法規，遭金管會要求2018年11月以前一年內完成處分，但宏泰未積極作為，加上今年已是被查到第四筆不合規的土地，金管會今（30）日宣布對其開罰100萬元，並限制不得再新增不動產投資。

金管會主委顧立雄今日表示，重罰宏泰人壽主要原因有二，一是宏泰人壽投資淡海新市鎮的土地，一直未能開發，評估要2027年才可能取得建照，開始動工，金管會早在2017年11月28日就函示宏泰人壽必須在1年內處份掉此土地，但宏泰人壽廾不積極處理，情節嚴重；二是宏泰人壽今年以來已經是第四筆不動產被開罰，因此決定這筆土地的裁處書送達隔天，宏泰人壽不得再新增不動產投資（在建工程除外）。

這也是目前除了遠雄人地被限制3年不得新增不動產投資後，又一家壽險公司被限制不得新增不動產投資，宏泰人壽並沒有限制期限，須經金管會認同後才可能重啟。壽險業投資不動產必須二年內即時運用，並有收益，若二年內無法達到最低投報率要求，必須向保險局申請延長開發時間，但保險局也可視情況不准、開罰或要求出售不合規的不動產。

宏泰人壽今年3月與4月已因高雄鼓山、台中市及台北市的不動產投資，都未符合即時運用且有收益的規定，各被開罰100萬元，且要求1年內處分或出租，30日被罰的是今年第四筆不動產，金管會說「公司對不動產投資之管理有輕忽廢弛之情事，公司治理效能嚴重不彰，違規事實明確。」除了單筆被罰100萬元、限期1年內出售此土地外，宏泰人壽更被限制新增不動產投資，直到改善情況經金管會認可，才可能恢復不動產投資。

宏泰人壽金管會壽險業
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

純網銀名單將公布 王道銀：如何獲利將成最大挑戰

2019-07-30 15:11

「好享退」報名破十萬人次 今天最後一天

2019-07-30 14:32

純網銀服務全在App 凌晨3點也能在北極開戶

2019-07-30 14:30

純網銀必備條件 開戶快、24小時、端牛肉回饋

2019-07-30 14:30

看好精準醫療 保險大咖搶進

2019-07-30 13:56

純網銀名單今日公布 3家業者高度引頸觀望

2019-07-30 13:24

純網銀花落誰家 今日下午顧立雄親自揭曉

2019-07-30 12:34

中元普渡搶刷卡商機 一銀最高回饋17.5%

2019-07-30 12:29

純網銀上榜名單 金管會16時30分公布

2019-07-30 12:05

國泰世華攜cama咖啡推電子錢包cama pay 120家門市可用

2019-07-30 11:33

到賣場刷一銀信用卡享17.5%？拿好康前注意這三大點

2019-07-30 11:10

黃金價格仍看俏 台幣黃金期貨受青睞

2019-07-30 10:30

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:36

新台幣開盤貶值0.8分 為31.1元

2019-07-30 09:31

美國科技股回檔 台股高檔看電子股表現

2019-07-30 08:28

五金融業涉操縱外匯 投資人求償逾十億英鎊

2019-07-30 00:52

企業搶發債 本月衝400億元

2019-07-30 00:23

大飲條款 獨董資格擴大設限

2019-07-29 23:50

安聯重大傷病險 可給付三次

2019-07-29 23:46

華銀總座 張振芳升任

2019-07-29 23:46

金融大戶狂搶 公司債信用利差貼水趨於0

2019-07-29 23:31

獨董資格限制…3月放寬方案 維持不變

2019-07-29 23:29

大飲事件補破網…法規不再模糊

2019-07-29 23:29

遠銀企金跨境融資 大躍進

2019-07-29 23:28

平衡資本適足論壇／沈中華：公股銀也該納入監理

2019-07-29 23:26

平衡資本適足論壇／吳怡君：金管會政策須更彈性

2019-07-29 23:26

平衡資本適足論壇／系統性重要銀行增提 應降低

2019-07-29 23:25

遠銀聯貸紅海突圍...兩大關鍵

2019-07-29 23:25

平衡資本適足論壇／銀行業：政府管理 要一視同仁

2019-07-29 23:24

遠銀總座周添財領軍 拚出聯貸佳績

2019-07-29 23:24

台新銀祭低利 挺微企貸款

2019-07-29 23:21

平衡資本適足論壇／譚瑾瑜：銀行利潤薄 面臨兩衝擊

2019-07-29 23:20

綠能清算效應 京城銀上半年獲利劇降73%

2019-07-29 23:19

綠能授信轉呆帳 京城銀上半年獲利大縮水賺不到10億元

2019-07-29 21:31

大到不能倒銀行 產學界建議降低增提資本比率

2019-07-29 19:57

觀望美聯準會降息 新台幣平盤整理貶1.2分

2019-07-29 18:57

刷卡送旅平險保障恐不夠 專家建議補足缺口

2019-07-29 17:19

投資如興虧了逾4億元 國發基金表明三點立場

2019-07-29 16:56

新台幣貶1.2分 收31.102元

2019-07-29 16:41
看更多

熱門文章

罕見！行員涉挪用客戶資金 金管會一口氣重罰七家銀行

2019-07-30 18:23

純網銀出爐！將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

2019-07-30 16:35

純網銀名單出爐 國家隊、LINE團隊、樂天國際3家全上

2019-07-30 16:36

歷來最多！蘋果機海秋季戰術 將推七款iPad

2019-07-29 23:35

三星嗆台積 3奈米領先一年

2019-07-29 23:33

發現王永慶新海外資產 王文洋告侵占遺產

2019-07-30 12:53

全家會員數宣布突破千萬 祭出特別獎店舖30秒免費搬

2019-07-30 10:28

挖礦潮再起 被動元件湧急單

2019-07-29 23:36

要摘米其林之星？私人會所「世貿聯誼社」開放啦！

2019-07-30 09:08

純網銀上榜名單 金管會16時30分公布

2019-07-30 12:05

聯發科吃蘋果落空，三星自產還外銷！手機廠「自己的晶片自己做」，台灣IC業麻煩大了？

2019-07-30 12:54

驚！產業界連5年拜託政府一定要做的 竟是太陽花運動反對的ECFA

2019-07-30 15:46

30年華麗轉身大變革！世貿聯誼社取消會員制

2019-07-29 23:23

純網銀三鯰魚來襲 傳統銀行最該怕什麼？

2019-07-30 16:57

純網銀三家全核准！央行小編發時事題：何謂鯰魚效應？

2019-07-30 17:00

工總白皮書開砲 轟五缺六失

2019-07-30 00:46

蔡茂禎請辭聯茂董座 穩懋董座陳進財接任

2019-07-30 14:41

首批退稅名單 今公告

2019-07-29 23:17

大飲條款 獨董資格擴大設限

2019-07-29 23:50

純網銀名單公布 玉山金總座：前兩年營運是最大考驗

2019-07-30 17:40

今日同步停牌 瀚宇博、嘉聯益傳聯姻

2019-07-29 23:20

金管會核准3家純網銀 央行揭6大成功因素

2019-07-30 18:15

新聞眼／五缺喊四年照缺 台商要用選票逆襲？

2019-07-30 00:15

純網銀名單將公布 王道銀：如何獲利將成最大挑戰

2019-07-30 15:11

大摩：台積5G追單有三隱憂

2019-07-29 23:30

工總對下任總統喊話 審慎思考降低兩岸緊張與敵對

2019-07-30 00:17

貿易戰轉單效應 三類產業受惠最大

2019-07-30 00:42

中華電：將來銀行預計在2020年推出純網銀服務

2019-07-30 18:21

華銀總座 張振芳升任

2019-07-29 23:46

純網銀即將放榜 三種型態銀行該如何區分？

2019-07-30 16:02

晶圓一哥：有信心維持優勢

2019-07-29 23:28

五金融業涉操縱外匯 投資人求償逾十億英鎊

2019-07-30 00:52

台塑搶綠色商機 兩路進擊

2019-07-29 23:24

純網銀名單今日公布 3家業者高度引頸觀望

2019-07-30 13:24

到賣場刷一銀信用卡享17.5%？拿好康前注意這三大點

2019-07-30 11:10

全家做公益 變成好生意

2019-07-30 00:32

旺宏前董座胡定華追思會 副總統親往弔唁

2019-07-30 10:49

華亞園區滿載 一地難求

2019-07-30 00:32

半導體大老胡定華追思會 宣明智分享「冠軍足球」故事

2019-07-30 14:28

「好享退」報名破十萬人次 今天最後一天

2019-07-30 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top