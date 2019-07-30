電支電票二合一草案出爐 新增外籍移工匯兌等新業務

2019-07-30 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



打破電子支付與電子票證的界線，達到支付工具線上線下虛實整合，金管會積極推動電支電證合併，金管會主委顧立雄今（30）日發布已預告修正「電子支付機構管理條例」，除整合二大業者業務外，並新增外籍移工匯兌、提供禮券發行等四項全新業務，預告60天後法案將再送行政院與立法院審議。

金管會表示，為符合支付工具虛實整合之潮流，及因應支付生態圈發展趨勢下業者擴大業務範圍之需求，並衡平電子支付機構及電子票證發行機構之風險控管強度，以避免發生法規套利情事，規劃推動電支電票整合，經參酌銀行公會邀集相關業者所研提建議修正意見，並蒐集國外支付產業發展趨勢及我國業者業務推展需求，擬具修正草案。

顧立雄說，希望透過修法達成四大目標及預期效益。包括一、整合儲值支付工具之法令規範，符合支付工具虛實整合之發展趨勢。二、擴大電子支付機構之業務範圍，創造以電子支付機構為核心之支付生態圈。三、開放跨機構間互通之金流服務，滿足跨機構資金移轉及通路共享之便利支付需求。二是營造友善產業發展之法規環境，提升業者經營競爭力及保留主管機關管理彈性。

其中修正重點市場關注擴大業務範圍，顧立雄強調此次增訂「外籍移工國外小額匯兌業務」的等管理法源依據，但跨境匯兌還需會商央行訂定管理規範，目前小額匯兌僅限外籍移工的薪資匯轉。此外修正草案後除了原本分別列在電支跟電票的業務之外，此次修法還新增四項業務，包括一、可辦理國內外小額匯兌；二、提供商品服務禮券或票券價金保管及協助發行、販售核銷等服務；三、提供紅利積點整合及折抵代理收付實質交易款項服務；四是提供與前列各款業務有關之資訊服務及設備之規畫、建置、維運或顧問服務。