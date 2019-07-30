純網銀新兵 將來銀行要當「活潑跳耀的鯰魚」

2019-07-30 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



金管會大手筆發出三張純網銀執照，自今（30）日起，台灣進入「純網銀元年」。取得金管會設立許可的將來銀行籌備處今日表示，自籌設開始，籌備處團隊即密集研究海內外趨勢、積極佈建生態圈，並更以台灣金融業前所未見的資訊安全擘劃為前提，籌設未來上線服務，務求以「活潑跳耀的鯰魚」之姿，推動台灣金融科技產業邁入下一世代。

將來銀行籌備處表示，取得設立許可對團隊意義甚鉅，這份肯定來自於主管機關、股東及各界對籌備處的支持，更是將來銀行落實「普惠金融」責任之始。

觀察全球純網銀發展，美國於1995年誕生全球首家純網銀SFNB、帶給了金融業極大震撼，英國2016年成立的純網銀Monzo，客戶數已突破200萬人大關，並已將觸角延及美國、澳洲。亞洲國家除了日本、韓國分別於2000年、2017年設立首家純網銀外，香港也已於今年上半年釋出虛擬銀行（即純網銀）執照，新加坡則預計於今年下半年釋出。

將來銀行細研各國純網銀的成功案例，深刻了解「資訊安全」為成功最重要的基石，因此自籌設開始，即以資訊安全為最優先的擘劃項目，將以此替台灣民眾帶來最令人安心、便捷且具新意的金融服務。

不僅如此，將來銀行更將結合智慧裝置及人工智慧等技術，提供融入日常生活且互動式的金融服務，並藉由跨業合作、Open API（開放應用程式介面）等方針，提供客戶多元化服務並與銀行相結合的生態系。