純網銀三家全核准！央行小編發時事題：何謂鯰魚效應？

2019-07-30 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行在臉書粉絲團為讀者解釋何謂「鯰魚效應」。 圖／取自中央銀行粉專 分享 facebook 關注國內純網銀發展的中央銀行，今（30）日下午在臉書粉絲團發布最新訊息，為讀者解釋何謂「鯰魚效應」。

央行在粉絲團上表示，今日下午，金管會正式核准三家純網銀行（internet-only bank）加入國內銀行業市場；純網銀係指除設總行（或辦公室）辦理客戶申訴外，並沒有實體分行提供金融服務的銀行。

純網銀是否會影響國內的銀行業市場版圖，並發揮鯰魚效應（Catfish effect），促使傳統銀行加速金融創新，外界都拭目以待。

鯰魚效應的典故，源自北歐。

在挪威魚市場，鮮活的沙丁魚價格比冷凍的貴好幾倍。傳說有段時期，只有某艘漁船能將鮮活的沙丁魚帶上岸；這祕訣只有船長一人知道，直到船長離世後，在他漁船的魚艙中發現一條鯰魚東游西竄，大家才知道，原來沙丁魚為閃避它，直到被帶上岸前仍不停游動以求保命。

因此，管理學上就將這個典故用於在一個停滯不前的組織或產業中，刻意引入具威脅性的競爭對手，藉以刺激原有成員積極奮發。

純網銀在國外已發展多年，例如英國、美國、日本及南韓都有好幾家純網銀；至於香港年初迄今亦已發出8張純網銀牌照。

成功的純網銀，大多結合如電信公司、社群通訊媒體、電商等主要股東，因此擁有廣大的客源基礎，並發展出具有利基的新商業模式。

以南韓為例，南韓全國5,500萬人口中，通訊軟體Kakao Talk的用戶就超過4,300萬人。

南韓媒體報導指出，純網銀Kakao Bank挾帶其主要股東Kakao Talk的龐大客戶群優勢，並透過提高存款利率、降低銀行手續費的方式，順利發揮鯰魚效應。

南韓傳統銀行業面對純網銀的衝擊，被逼得不得不調降貸款利率及多年不動的手續費。