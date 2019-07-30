樂天國際商業銀行取得純網銀執照：將全力以赴

2019-07-30 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



金管會今（30）日由主委顧立雄親自宣布純網銀執照，其中之一發給日本樂天持有49％股權的樂天國際商業銀行，成為台灣唯一雙金融業組成的純網銀隊伍。

樂天國際商業銀行另一大股東國票金董事長魏啟林回應，這表示責任更加重大，將會遵照承諾，全力以赴，但因應日本嚴謹態度，未來將在系統全面建置完畢、準備好前提下開張。

據了解，在樂天國際商業銀行申請期間，日本樂天因重視在台灣純網銀發展事務，就已經提前來台建置全新系統發展。

到現在為止，樂天國際商業銀行與IBM一直在台建置系統，沒有停止過，已經投入不少預算在其中，未來將主要發展在顧客介面、顧客體驗、資訊安全等業務。

魏啟林表示，日本業者看到在海外發展業務版圖相當重視，寧可系統穩健安定，才會開始營業，這是日本企業最大的要求，也是日本樂天重視自家資安的高度。

魏啟林表示，網路銀行事業對樂天國際商業銀行是全新的業務，其他家國內37家銀行隨時都可以擴大發展網路銀行，只有樂天國際商銀必須依照銀行法申請網銀業務，但也只有樂天國際商業銀行已經有純網銀穩健成功的經驗，金融業是要一塊一塊一腳步逐步建議信用，「樂天銀行已經建立20年，沒有被日本主管機關罰過1塊錢」。

魏啟林表示，未來樂天國際商業銀行上路後，會提供有意義的服務，深耕顧客黏著度，樂天國際商業銀行已經向主管機關承諾深耕普惠金融、資訊安全、負責任的創新，現在開始更會全力以赴。

對於樂天國際商業銀行取得執照，魏啟林說：「我們爭取到的是一個非常有意義的業務，對傳統銀行業務也有意義，將會帶來鯰魚效應。」