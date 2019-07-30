純網銀名單出爐 國家隊、LINE團隊、樂天國際3家全上

2019-07-30 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



純網銀設立許可名單放榜了，金管會主委顧立雄今（30）日下午召開記者會宣布，純網銀申設案「三搶二」結果，由「將來商業銀行」、「連線商業銀行」、「樂天國際商業銀行」勝出，拿下純網銀設立許可函。

金管會去年11月16日到今年2月15日，受理純網銀申設案，3家籌設團隊不約而同在2月14日向金管會送件申請，出現「三搶二」局面，金管會經過五個多月的審查後，在今日下午放榜。

向金管會申設純網銀的三家籌設團隊，包括「將來商業銀行」、「連線商業銀行」、「樂天國際商業銀行」。

「將來商業銀行」是由中華電信籌組的國家隊，主要股東為公股，中華電信持股最多占41.9%，其次是兆豐銀行25.1%。

其餘股東及持股，依序是新光集團14%（新光人壽10%、新光銀行2%、新光保全1%、大台北瓦斯1%）、全聯實業9.9%、凱基銀行7%、關貿網路2.1%。

「連線商業銀行」主要是由LINE籌組，LINE持股最多有49.9%，台北富邦銀行有25.1%。

其餘股東是銀行及電信業，持股各5%，包括中信銀5%、聯邦銀行5%、渣打銀行5%、台灣大哥大5%、遠傳電信5%。

「樂天國際商業銀行」股東結構最單純，由國票金與樂天合組，樂天持股略高有51%、國票金49%。

金管會對純網銀申設案審查重點，包括營運模式可行性（占40%）、管理機制妥適性（占30%）、持股超過10%的發起人及預定重要負責人適格性（占20%）、財務能力（占10%）。