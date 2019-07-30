超商消費就該用這個Pay！現折40％

2019-07-30 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



看準便利超商使用行動支付的用戶層越來越廣泛，商機無窮，國家級行動支付平台「台灣Pay」與四大超商攜手打造高額有感回饋，為精打細算小資族、消費高手謀福利，自7月31日起「掃台灣Pay 超．即．給．利」活動正式開跑，凡於指定期間至全台7-Eleven、全家、萊爾富及OK便利商店，消費滿指定金額可立即享40%回饋。

「台灣Pay」卯足全力為國民推出數不完的折扣優惠活動，至今已飆破500萬的忠實用戶數，隨著暑假即將邁入尾聲與中元節慶的即將到來，民眾可利用台灣Pay於指定時間至四大超商「限時、現買、現回饋！」共祭出高達13萬筆超強優惠。

活動第一波「掃台灣Pay 超．即．給．利」活動由全台7-Eleven便利 商店搶先開跑，自7月31日至8月21日止連續四個周三早上7時到23時之間，凡至7-Eleven便利商店單筆消費金額掃台灣Pay（限金融卡／帳戶）滿250元，現折100元。

活動第二波「掃台灣Pay 超．即．給．利」活動自8月14日（三）0時起至8月27日（二）23時59分止，凡至全家或萊爾富便利商店單筆消費金額掃台灣Pay（限金融卡／帳戶）滿100元，現折40元。至OK便利商店單筆消費金額掃台灣Pay（限金融卡／帳戶）滿100元，即可獲得40元現金折價券，可於下次消費進行折抵。

除下載「台灣行動支付」App並加入參與的金融發卡機構包含台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、上海、兆豐、台企、新光、彰化六信、花蓮二信、中華郵政、日盛銀行及南農中心共15家外，也可下載「行動銀行」App一樣可享「掃台灣Pay 超．即．給．利」活動優惠。

「行動銀行」App參與的金融發卡機構包含台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、高雄銀行、兆豐、台企、陽信商銀及中華郵政「郵保鑣」等共11家銀行。