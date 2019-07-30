純網銀即將放榜 三種型態銀行該如何區分？

2019-07-30 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



純網銀榜單公布後，傳統銀行面對新型銀行的來臨，部分已經先行推出數位銀行因應，同時也持續祭出優利方案，搶占版圖，究竟純網銀、數位銀行及網路銀行該如何區分？

最簡單理解的差異，就是「有無實體分行」，不論數位銀行或網路銀行都是傳統銀行其中一項的業務，所以客戶若有疑問或要申辦任何業務，都還是可以到原有實體分行辦理。

不過，純網銀標榜沒有實體分支機構，所以與客戶互動的窗口，是經過網路或行動App進行，也就是說，它是沒有任何實體據點、分支機構，如此一來，就沒有空間與時間的限制，同時就連申請貸款，都直接從網路即可完成，業者間接省下人事、租金等相關成本。

那純網銀的客戶要提領現金怎麼辦？仍還是可以到ATM提領現金，同時純網銀也會結合各項支付工具，除了因應政府推動的無現金社會，更可以提供民眾彈性的選擇，直接從App完成支付。

而數位銀行是什麼？指的就是沒有實體存摺的線上銀行，方便之處在於線上申辦、全年無休，完全透過網站與App進行交易，遇到困難也有真人客服在線上解決問題，也可在到分行進行業務處理。

目前數位銀行前三大代表業者包括：台新Richart、王道O-Bank、國泰世華銀行KOKO，客戶能直接在網路上進行理財交易，服務內容與一般實體銀行無區別，為搶占市佔率，除了提出高利活儲方案，也祭出優利貸款專案，同時綁定該行部分信用卡自動扣繳功能，更可享高回饋金。

而傳統銀行推出的網路銀行其實也愈來愈方便，從最簡單的查詢、轉帳，到現在逐漸可以申購基金、小額申貸、線上結匯等功能，不過仍有金額的限制。

金管會即將發純網銀執照，除了顛覆民眾對銀行的印象，也將改變金融界生態，該如何搶占商機，發揮所謂的鯰魚效應，外界都在拭目以待。