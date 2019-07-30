總統府公布私菸案調查進度 最大戶一人買了千條

2019-07-30 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



總統府今（30）日公布國安特勤人員走私菸品案調查進度，調查發現，國安局、總統府侍衛室、憲兵指揮部和離退人員，共82人購買了9,786條菸，其中有一個人就買了超過一千條的菸，為這次菸品走私案的最大戶。

據總統府調查，這次購買菸品最大量的是總統府侍衛室，有52人共訂購了4,999條，其次是國安局，25人合計訂購了2,625條，而憲兵指揮部有兩人透過個人關係委託，共買了450條，這三個單位是購買私菸的「大戶」。

總統府指出，經調查，往例菸品的付款方式如屬小額，多以現金方式交付承辦人；如金額較大，則會以轉帳或臨櫃匯款方式存入承辦人戶頭。取貨部分，則是在元首出訪行程結束後，由承辦人依洽訂名冊分別交付予訂購之單位或個人。

此案部分則由各單位或個人依需要品項、數量向吳宗憲訂購，並將款項以現金或匯款方式繳交予吳宗憲或其銀行戶頭；吳員再將訂購總量清單傳真華航行政聯繫窗口，並依訂購金額以玉山銀行信用卡刷卡方式付款予華航聯繫窗口。

總統府說，根據調查，相關免稅菸品訂購之運作模式行之有年。在行政調查的訪談中，多位曾於各前任總統時期任職勤務人員表示，過去即曾聽聞此一洽購免稅菸品的運作，或曾參與購買，購買數量亦超過法定免稅額度。

總統府表示，清查結果，各單位當事人自清部分，目前確認共79人、購買菸品8,074條；另根據本案起獲「華航香菸訂購統計表」與自清部分交叉比對，另有收押與離退人員三人、450條，及尚無法查明身份之綽號八組、1,262條。

綽號部分因本案承辦人吳宗憲遭在押，政風行政調查無法向其詢問，仍有待司法單位調查釐清。

總統府指出，以上涉及人員清單，將交由檢方進行調查；其中部分人員購買數量顯逾常理，相關違法情事，請檢調積極偵辦。

另外，總統府及國安會也就相關人員是否涉入本案免稅菸品訂購進行清查，初步確認總統府及國安會並無政務人員、機要人員參與上述免稅菸品購買。

總統府強調，為釐清本案真相，明確責任、查察不法，專案小組將持續約談相關人員，並釐清過去歷屆的違法購菸情況。同時，專案小組也將繼續配合檢方偵辦，各項本案調查資訊將完整提供檢方。