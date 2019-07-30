親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
特勤私菸案延燒
藍營初選韓勝出
政治
軍事
綜合

拍馬屁？唐湘龍爆：華航贊助攝影官日本辦蔡英文攝影展

任韓國瑜國政團總召 張善政：不適合再講九二共識

總統府公布私菸案調查進度 最大戶一人買了千條

2019-07-30 15:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

總統府今（30）日公布國安特勤人員走私菸品案調查進度，調查發現，國安局、總統府侍衛室、憲兵指揮部和離退人員，共82人購買了9,786條菸，其中有一個人就買了超過一千條的菸，為這次菸品走私案的最大戶。

據總統府調查，這次購買菸品最大量的是總統府侍衛室，有52人共訂購了4,999條，其次是國安局，25人合計訂購了2,625條，而憲兵指揮部有兩人透過個人關係委託，共買了450條，這三個單位是購買私菸的「大戶」。

總統府指出，經調查，往例菸品的付款方式如屬小額，多以現金方式交付承辦人；如金額較大，則會以轉帳或臨櫃匯款方式存入承辦人戶頭。取貨部分，則是在元首出訪行程結束後，由承辦人依洽訂名冊分別交付予訂購之單位或個人。

此案部分則由各單位或個人依需要品項、數量向吳宗憲訂購，並將款項以現金或匯款方式繳交予吳宗憲或其銀行戶頭；吳員再將訂購總量清單傳真華航行政聯繫窗口，並依訂購金額以玉山銀行信用卡刷卡方式付款予華航聯繫窗口。

總統府說，根據調查，相關免稅菸品訂購之運作模式行之有年。在行政調查的訪談中，多位曾於各前任總統時期任職勤務人員表示，過去即曾聽聞此一洽購免稅菸品的運作，或曾參與購買，購買數量亦超過法定免稅額度。

總統府表示，清查結果，各單位當事人自清部分，目前確認共79人、購買菸品8,074條；另根據本案起獲「華航香菸訂購統計表」與自清部分交叉比對，另有收押與離退人員三人、450條，及尚無法查明身份之綽號八組、1,262條。

綽號部分因本案承辦人吳宗憲遭在押，政風行政調查無法向其詢問，仍有待司法單位調查釐清。

總統府指出，以上涉及人員清單，將交由檢方進行調查；其中部分人員購買數量顯逾常理，相關違法情事，請檢調積極偵辦。

另外，總統府及國安會也就相關人員是否涉入本案免稅菸品訂購進行清查，初步確認總統府及國安會並無政務人員、機要人員參與上述免稅菸品購買。

總統府強調，為釐清本案真相，明確責任、查察不法，專案小組將持續約談相關人員，並釐清過去歷屆的違法購菸情況。同時，專案小組也將繼續配合檢方偵辦，各項本案調查資訊將完整提供檢方。

相關涉案人員部分，除就所涉情節進行懲處外，另考量元首維安，將由特勤中心視整體維安任務需要，進行必要的職務調整。

私菸案爆發後，各種訊息滿天飛。圖為藏放菸的免稅品倉庫。圖／聯合報系資料照片
私菸案爆發後，各種訊息滿天飛。圖為藏放菸的免稅品倉庫。圖／聯合報系資料照片
分享

私菸走私國安局
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

告華航主管告到底！蔡其昌：抹黑像病毒不斷蔓延

2019-07-30 15:34

拍馬屁？唐湘龍爆：華航贊助攝影官日本辦蔡英文攝影展

2019-07-30 14:35

私菸醜聞 檢調密訊查近百人名單

2019-07-30 14:29

國罵又多了金句？謝寒冰：你全家都買免稅品

2019-07-30 14:28

一句話激怒所有人 段宜康揚言拒買華航免稅品

2019-07-30 14:23

觀察站／除了菸與小綠 蔡政府更頭痛的還有…

2019-07-30 14:19

華航：全機好像只蔡總統沒買免稅品

2019-07-30 14:18

綠委怒嗆沒買免稅品 華航致歉「言語不夠精確」

2019-07-30 14:05

私菸案 鄭文燦：最好態度是攤在陽光下

2019-07-30 13:54

藍批綠派系分贓 英家、龍家、菊家大集合

2019-07-30 12:55

華航說僅蔡英文沒買免稅品 羅致政也要提告

2019-07-30 12:21

「我們也沒買」管碧玲、蔡其昌控華航說謊 華航致歉

2019-07-30 12:14

華航主管稱僅蔡英文沒買免稅品 蔡其昌提告

2019-07-30 11:53

買免稅品華航把全團拖下水 管碧玲：查到我買 發無限量雞排

2019-07-30 11:35

林佳龍說馬政府私菸破千成常態 羅智強：龍腦果然不同

2019-07-30 11:23

全機就蔡英文沒買免稅品！溫紳：馬屁拍到家

2019-07-30 11:05

派系寄生華航 藍黨團公布英菊龍人馬安排

2019-07-30 10:59

三任總統在華航包機上做什麼？隨機人員揭露共同點

2019-07-30 10:17

私菸案團購買家自清 北檢今二度密訊證人

2019-07-30 10:05

華航管理階層談對羅雅美印象 專機到外站會一起做清掃

2019-07-30 09:44

華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品

2019-07-30 09:25

私菸案燒九天 華航資深員工：未來仍想為專機服務　

2019-07-30 09:09

謝龍介：綠總統初選時南部基層收到大量私菸 令人起疑

2019-07-30 08:21

徐永明：私菸揭弊倒打時力 自作聰明誤大局誰餿主意？

2019-07-30 08:08

北檢2處秘密辦公室…專辦敏感案子 曾密訊馬英九

2019-07-30 00:35

2種貪汙罪 刑度差很大…公務車載菸最重無期刑

2019-07-30 00:24

藍批府干預司法 府嗆藍施壓檢方

2019-07-30 00:18

私菸破千成常態 林佳龍：查2014年6月轉折點

2019-07-30 00:14

誰買菸？張恒嘉這麼說…北檢2路追查藏鏡人

2019-07-30 00:08

私菸案 檢赴國安局偵訊20人 陳菊「若有責任不會逃避」

2019-07-30 00:08

私菸案爆轉折點 藍營指是陳菊任總統府秘書長後

2019-07-29 21:05

獨╱私菸風暴自檢表曝案情不單純 國安局邀北檢共同調查

2019-07-29 20:50

馬政府人士承認團購陋習 王定宇：當成福利還拿來說嘴

2019-07-29 20:43

國安特勤涉走私 前國安會秘書長胡為真：匪夷所思

2019-07-29 19:38

林佳龍要求查出私菸案關鍵這一年 華航僅回應七字

2019-07-29 19:22

影／蔡英文私菸案「超買說」 黃國昌：是誰出的餿主意？

2019-07-29 18:08

影／「超買」說法變 藍轟干預司法 學者憂衝擊蔡選情

2019-07-29 17:57

國安局私菸案專案小組就訊買家 不會移送地檢署

2019-07-29 17:14

國安局私菸案 檢調函調國安局派車資料

2019-07-29 16:17
看更多

熱門文章

華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品

2019-07-30 09:25

徐永明：私菸揭弊倒打時力 自作聰明誤大局誰餿主意？

2019-07-30 08:08

郭LINE回傳關公圖 劉宥彤透露郭台銘下一步計畫

2019-07-30 10:22

20名買家主動出列自清 北檢向國安局借場地訊問證人

2019-07-29 20:53

買免稅品華航把全團拖下水 管碧玲：查到我買 發無限量雞排

2019-07-30 11:35

韓國瑜副手是誰？ 她點名這3人都是好人選

2019-07-29 19:55

韓國瑜向他借穿雲箭！目標非小英 而是這群人

2019-07-30 08:00

助理狂拿400萬經濟部補助 時力要高潞辭立委

2019-07-29 22:58

「我們也沒買」管碧玲、蔡其昌控華航說謊 華航致歉

2019-07-30 12:14

蘇貞昌再嗆韓國瑜 孫大千：連神明都敢騙沒資格說嘴

2019-07-30 08:09

獨╱私菸風暴自檢表曝案情不單純 國安局邀北檢共同調查

2019-07-29 20:50

影／中科院昔日研發雷霆2000 兔子與狗當先鋒

2019-07-29 17:18

助理拿400萬補助若屬實 時力要高潞辭立委

2019-07-30 00:31

謝龍介：綠總統初選時南部基層收到大量私菸 令人起疑

2019-07-30 08:21

任韓國瑜國政團總召 張善政：不適合再講九二共識

2019-07-30 14:14

全機就蔡英文沒買免稅品！溫紳：馬屁拍到家

2019-07-30 11:05

三任總統在華航包機上做什麼？隨機人員揭露共同點

2019-07-30 10:17

【重磅快評】韓國瑜帶刀就法辦？談蘇揆與反輔選的距離

2019-07-29 18:00

扁放話組黨釀家庭革命？ 套路全被她看穿…

2019-07-30 09:00

沒有郭台銘的全代會 唐湘龍：是國民黨最大危機

2019-07-29 16:01

林佳龍要求查出私菸案關鍵這一年 華航僅回應七字

2019-07-29 19:22

蔡英文執政倒退30年？ 扁酸韓國瑜： 1989還未開放黨禁

2019-07-30 04:42

私菸案爆轉折點 藍營指是陳菊任總統府秘書長後

2019-07-29 21:05

華航主管稱僅蔡英文沒買免稅品 蔡其昌提告

2019-07-30 11:53

2種貪汙罪 刑度差很大…公務車載菸最重無期刑

2019-07-30 00:24

大老勸韓國瑜戒酒 王淺秋：勿視為毒品勿污名化

2019-07-29 17:41

共軍台海當面操演 國防部：破壞區域安全穩定

2019-07-29 16:03

韓國瑜切水果請記者吃 向蘇貞昌喊話「來逮捕我吧！」

2019-07-30 12:00

郭柯配機率大？ 他稱柯文哲支持郭原因「選不上丟臉」

2019-07-30 13:58

挺郭台銘選總統！「老虎軍團」拚連署遍地開花

2019-07-29 16:06

國安特勤涉走私 前國安會秘書長胡為真：匪夷所思

2019-07-29 19:38

韓國瑜射出穿雲箭號召 黃暐瀚：明年人數多20倍也不驚訝

2019-07-30 11:05

馬政府人士承認團購陋習 王定宇：當成福利還拿來說嘴

2019-07-29 20:43

林佳龍說馬政府私菸破千成常態 羅智強：龍腦果然不同

2019-07-30 11:23

別怪華航華膳弄妳 王鴻薇問小英：妳何時挺過華航人？

2019-07-29 15:57

慎入！福壽螺上樹產卵 他指水淹高雄至少5小時

2019-07-30 13:03

蘇貞昌話很酸 韓國瑜：行政院長應有一定高度及格調

2019-07-29 23:46

華航管理階層談對羅雅美印象 專機到外站會一起做清掃

2019-07-30 09:44

藍大老籲戒酒 韓國瑜：當市長沒喝醉過一次

2019-07-30 12:12

台灣經濟將躍居4小龍之首？ 蔡英文：台灣人要緊守主權

2019-07-29 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top