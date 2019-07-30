純網銀名單將公布 王道銀：如何獲利將成最大挑戰

2019-07-30 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會將在今天(30日)下午4點半公布純網銀名單，各家金融機構都進入備戰狀態。王道銀行作為國內首家原生網路銀行，王道銀行副董事長駱怡君今天受訪表示，純網銀一開始會吸引不少會員開戶，但最大挑戰就是如何獲利，這也是今年王道銀行在努力的目標。

駱怡君說，對於純網銀的出現，她個人抱持「樂觀其成」的態度，一直以來只有王道唯一的一家原生數位銀行，所以在各方面數位相關障礙，甚至是法規的障礙，過去都只有王道銀行一家在孤軍奮戰，現在如果有兩個新夥伴加入，相信整個社會將更重視數位銀行的法令開放，甚至是改變使用習慣。

王道銀行前身為台灣工業銀行，2017年改制為台灣首家數位的原生商業銀行，但經歷兩年半，在個金上獲利還未打平。駱怡君說，純網銀或是數位銀行，都會面臨到兩項挑戰。

第一是如何獲利，純網銀或數位銀行一開始可以吸引到不少會員加入開戶，但後續要怎麼獲利才是最大挑戰，每個新興事業都會有個成長曲線，一開始在成立新的企業的時候，需要在軟、硬體上投入相當多資金。以王道銀行來說，現在硬體已建構完成，最底已經過正在往上走；軟體在設立初期會多方嘗試，現在正濃縮收斂，往消費者真正需要的多加著墨，同時下一步打算引進財富管理的人才進來，加強獲利的來源。