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看好精準醫療 保險大咖搶進

2019-07-30 13:56聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國內醫療檢測公司行動基因近日宣布與全球大型保險集團合作，提供保險客戶基因檢測服務，以提高癌症治療成效、降低醫療成本，凸顯精準醫療帶來的價值獲得市場認可。

法人指出，有別於傳統製藥、生技產業著重在治療，精準醫療強調疾病預防、精準治療、有效管理與術後照護等全套服務，成為近年醫療產業的發展與投資主流。

根據Bloomberg資料統計，代表精準醫療的ETFx健康科技指數，今年來累計漲幅達25.2%，遠超越NBI生技指數的8.7%與MSCI世界醫療保健指數的8.2%，確立其在醫療產業中的領先地位。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，精準醫療近年大行其道，就連國內也吹起這一股旋風。以近日為例，行動基因即宣布與知名保險集團AIA合作，設計精準醫療專屬保單，提供保險客戶基因檢測服務，未來可依據個人基因型態，提供合適的癌症治療方式，藉此提高治療成效，減少醫療花費。

事實上，醫療與保險業的合作在國外已行之有年，例如：美國癌症基因檢測龍頭基礎醫學（Foundation Medicine），最早獲得FDA食品藥物管理局核准，將檢測服務列入癌症治療標準流程，而廣獲保險公司支持，願意給付保戶檢測費用，降低理賠成本。創新的服務模式，吸引知名藥廠羅氏（Roche）關注，在2015年出資收購。

其他如美國精確支付服務商HMS，透過數據分析工作，為保險公司找出客戶不合理的支付，管理浪費與過度醫療；醫療保健儲蓄平台公司Health Equity，提供個人保健儲蓄與支出決策，管理個人醫療帳戶；聯合健康保險（United Health Group）結合AI、雲端技術，提供病患數據分析與個人化的醫療保險服務。

觀察自2005年精準醫療指數編撰以來，大多沿著季線上揚，並且在碰觸正2倍標準差後，因指標過熱而出現短期修正。今年來，指數累計漲幅雖達25%，仍僅略高於季線，與正2倍標準差距離尚遠，顯示未有過熱情形，投資人可持續分批進場。

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