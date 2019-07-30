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純網銀名單今日公布 3家業者高度引頸觀望

2019-07-30 13:24經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

網銀名單將有可能在今（30）日公布，金管會午間宣布今日記者會將由主委顧立雄主持，市場高度推斷，純網銀名單最快今日出籠，最晚不會超過31日，樂天國際商業銀行、將來銀行以及LINE Bank三家業者高度引頸觀望，兩張名單將會由誰拿下。

金融人士認為，將會有兩種結果。

第一、確定發放2張執照，出線的組合應會是將來銀行搭配樂天國際商業銀行，或是將來銀行搭配LINE Bank，因將來銀行背後大股東為中華電信，中華電信擁有電信優勢，加上將進入5G時代，如果加入台灣純網銀，勢必可為台灣純網銀創造一條新的本土電信為背景的純網銀道路。

將來銀行另一大股東兆豐銀的反洗錢與反資恐則相當強勁，優先國內銀行一個檔次，也有助於將來銀行資安發展。

樂天國際商業銀行與LINE Bank的優勢各不同。因目前國內台灣積極推行反洗錢防制，今年年初，台灣的亞太防制洗錢APG評鑑獲得佳績，有利台灣金融業在國際上發展業務，純網銀勢必也要加入反洗錢的行列，資安會是金管會與評審委員重視的議題。

樂天國際商業銀行大股東為日本樂天，擁有深厚的樂天純網銀經驗，且主打資安安全，有利金管會在發放純網銀執照後，最安全在台灣發展資安的純網路銀行。

LINE Bank則因為夾帶龐大社群既有客戶，且股東多來自國內金控業者，對台灣金融環境了解夠深厚，假設取得執照，被金融市場視為龐大威脅等級，對其他銀行的年輕族群網銀市場威脅相當深，甚至會衝擊到小型民營銀行的支付市場。

LINE Bank的母集團LINE上半年出現虧損，未來是否能再協助LINE Bank增資，會是變數。

第二、發放1張執照或是3張全發，但金融人士認為，3張全發的機率較小，如果真的3張全發，則是共榮整個台灣純網銀市場。

如果最後僅發放1張執照，以目前團隊全數是本土的將來銀行勝出機會較高。

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