中元普渡搶刷卡商機 一銀最高回饋17.5%

2019-07-30 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



隨著中元腳步接近，為刺激買氣，各家量販超市競相祭出超殺折扣，好讓消費者發揮荷包戰力。第一銀行特與各大連鎖通路舉辦滿額贈刷卡金、現金抵用券或會員點數等活動，推出中元普渡「BUY BUY」 刷一銀卡活動，最高回饋17.5%

第一銀行特別在13家連鎖通路，包括家樂福、大潤發、大買家、台糖、頂好 、楓康、棉花田、聖德科斯、有機緣地、安永鮮物、喜互惠、媽媽魚與正直村等，舉辦「天天讚助金 超市／量販滿額贈」促刷活動，持第一銀行信用卡單筆刷卡滿888元（含）以上，贈50元刷卡金；單筆滿1,500元（含）以上，贈100元刷卡金。

另外，與愛買量販共同舉辦中元節檔期促刷活動，卡友於指定日期單筆消費滿2,000元（含）以上，除享九折優惠的回饋現金抵用券外，第一銀行再加贈100元現金抵用券，刷icash聯名卡單筆滿1,000元（含）以上，登錄再回饋50元刷卡金，回饋率最高達17.5%。

第一銀行信用卡處陳明美處長表示，除了上述通路外，第一銀行為更貼近卡友日常生活消費需求，近期更與「全聯福利中心」合作，成為第一家也是唯一一家可在「全聯PX Pay」綁卡的公股銀行。