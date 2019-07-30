純網銀上榜名單 金管會16時30分公布

2019-07-30 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會剛剛發布通知，金管會主委顧立雄將親自主持今（30）日16時30分的例行記者會，預計將會公布純網銀核准名單。

金管會去年4月宣布開放純網銀設立，並說明開放純網銀的政策目的，是要協助銀行因應數位化發展的商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求。

在開放新設家數方面，金管會並表示，考量國內銀行業有部分銀行因業務轉型或併購而消滅，本國銀行總體家數已由2016年底39家微幅減少至37家，因此開放新設純網銀的家數，以二家為上限，以適度管理市場競爭壓力。

金管會接著從去年11月16日到今年2月15日受理申設，共接獲三組團隊申請，出現「三搶二」局面，金管會經過五個多月的審查後，將在今日下午放榜。

向金管會申設純網銀的三組團隊，包括「將來商業銀行」、「連線商業銀行」與「樂天國際商業銀行」。

「將來商業銀行」是由中華電信籌組的國家隊，主要股東為公股，中華電信持股最多占41.9%，其次是兆豐銀行25.1%。

其餘股東及持股，依序是新光集團14%（新光人壽10%、新光銀行2%、新光保全1%、大台北瓦斯1%）、全聯實業9.9%、凱基銀行7%與關貿網路2.1%。

「連線商業銀行」主要是由LINE籌組，LINE持股最多有49.9%，台北富邦銀行有25.1%。

其餘股東是銀行及電信業，持股各5%，包括中信銀5%、聯邦銀行5%、渣打銀行5%、台灣大哥大5%與遠傳電信5%。

「樂天國際商業銀行」股東結構最單純，由國票金與樂天合組，樂天持股略高有51%、國票金49%。