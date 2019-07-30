到賣場刷一銀信用卡享17.5%？拿好康前注意這三大點

2019-07-30 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



瞄準中元普渡大賣場買氣，除了各家量販超市祭出超殺折扣，消費者持一銀信用卡在指定日期到愛買量販商店，單筆消費滿2,000元，除享九折優惠（回饋現金抵用券）外，一銀再加贈100元現金抵用券，刷icash聯名卡單筆滿1,000元（含）以上，登錄再回饋50元刷卡金，回饋率最高達17.5%。

不過，回饋看似很高，但民眾要注意三大點，包括「指定賣場」、現金抵用券「使用時間」以及「所謂的指定日期」。據悉，現金抵用券只能於下次消費使用，一銀加贈的100元現金抵用券，卡友需要拿著發票與一銀信用卡到愛買服務台兌換。

卡友也要注意是「指定日期」到愛買消費，才能拿好康，至於指定日期從何時開始，又是指定哪幾天？目前仍需待愛買量販8月1日公告。

瞄準中元普渡商機，各大量販超商陸續祭出多項活動，第一銀行特別在13家連鎖通路（家樂福、大潤發、大買家、台糖、頂好、楓康、棉花田、聖德科斯、有機緣地、安永鮮物、喜互惠、媽媽魚、正直村），舉辦「天天讚助金 超市／量販滿額贈」促刷活動，持第一銀行信用卡單筆刷卡滿888元（含）以上，贈50元刷卡金（回饋率5.6%）；單筆滿1,500元（含）以上，贈100元刷卡金（回饋率6.7%）。

第一銀行信用卡處處長陳明美表示，除了上述通路外，一銀為更貼近卡友日常生活消費需求，近期更與「全聯福利中心」合作，成為唯一一家可在「全聯PX Pay」綁卡的公股銀行。