黃金價格仍看俏 台幣黃金期貨受青睞

2019-07-30 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



國際黃金期貨在今年5月30日為1,298.3美元，接下來一路衝高，6月量價俱揚不斷創高，7月19日更達到1,460.3美元，創六年來的新高。雖然7月創高後，出現拉回修正，最低點在1,417美元，近期維持在1,430美元。 美聯社 分享 facebook

美國降息動向牽動國際金融市場，已大漲近兩個月的黃金期貨也受到關注。期貨分析師說，國際黃金期貨價格處在高檔整理，等待消息面明朗；台灣期交所的台幣黃金期貨近月價格也在5,300元以上整理，除了短線交易之外，也開始有部分交易人採中期資產配置模式交易黃金期貨；如以技術面觀察，短線操作者可留意5,300元關卡、中期資產配置者則留意5,100元關卡 。

台幣黃金期貨價格在6月27日攻至5,490元後，雖然回檔修正，反彈後的價格在今日來到5,360元上下；黃金美元期貨則在1,425元上下起伏。

國際黃金期貨在今年5月30日為1,298.3美元，接下來一路衝高，6月量價俱揚不斷創高，7月19日更達到1,460.3美元，創六年來的新高。雖然7月創高後，出現拉回修正，最低點在1,417美元，近期維持在1,430美元。

期貨分析師說，雖然降息議題對美元指數有所影響，但美元仍居國際主要貨幣重要地位，所以，這是降息對美元指數衝擊有限。但因為降息讓機會成本縮小，相對使黃金買盤力道增強，尤其目前市場的負利率債券數量增加，投資人與其持有這類債券不如轉持有黃金，再加上國際各中央銀行的購金需求，使得黃金價格仍看俏。

期貨分析師說，目前也有交易人以黃金期貨做中期資產配置，即使遇到結算日，就採取換倉操作方式，雖然還是有虧損機會 ，但如果趨勢對的話，以中期資產配置還是勝過短線交易；不過，操作期貨還是有風險，短線交易及中期配置的操作都宜設定停損點。