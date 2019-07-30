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華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品

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新台幣開盤貶值0.8分 為31.1元

2019-07-30 09:31經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（30）日早盤以31.110元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日終場以31.102元兌1美元，貶值1.2分作收；由於目前仍是台灣上市公司股利發放旺季，外資股利匯出的美元買盤將壓抑新台幣匯價，但月底出口商的美元賣壓也將持續出籠，則限制新台幣貶值幅度，目前匯市在區間盤整震盪。

新台幣股利上市公司
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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