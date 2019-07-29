鉅明Q2獲利0.46億元 EPS0.9元

2019-07-29 22:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



高球具代工廠鉅明今（29）日公布第二季獲利表現，單季稅純益0.46億元，年增14%，每股稅後純益0.9元，累計今年上半年稅後純益122億元，每股稅後純益為2.4元。

法人表示，鉅明自首季的出貨旺季後，上季原本進入傳統營運淡季，不過，因主力品牌客戶在新品銷售有不錯成績，持續有追加訂單釋出下，讓其營運優於去年同期表現。

展望本季，該公司將會逐步投入新款式產品生產和出貨，業績也可望優於去年同期；至於第4季為傳統的出貨旺季，法人樂觀看待今年營運表現，預期全年營運有兩位數的年增幅度。