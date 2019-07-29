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投資如興虧了逾4億元 國發基金表明三點立場

2019-07-29 16:56經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

如興（4414）併購港商玖地控股公司爭議再起，董事長陳仕修涉犯證交法，日前遭檢調約談。受此消息影響，如興今（29）日股價跌停鎖死，終場以13.25元作收，創下今年以來新低價位，當年注資入股的國發基金也成苦主，估計帳上虧損金額逾4億元。

國發會主委陳美伶對此強調，如興是上市公司，目前全案已經進入司法程序，公司務必配合調查；國發基金也將透過一席公股董事，在董事會上要求專案報告；針對司法調查結果，如果確實有任何不法情事，國發基金將依法處理善後，維護合法投資權益。

國發基金匡列1,000億元的「產業創新轉型基金」，2017年以每股18.6元、共計14.88億元，參與認購如興增資普通股8,000萬股，藉此併購玖地公司，成為該基金通過的首案，但也因此成為眾矢之的。

如興從2015年起已經連續四年虧損，去年股價最低曾經摜至11.8元，但國發基金仍未出脫持股；若以今日收盤價13.25元估算，國發基金帳上虧損約4億餘元。

針對外界質疑聲浪，相關官員表示，國發基金成立的目的，是站在國家發展的立場上扶植產業，而非以財務獲利為唯一考量，純粹以帳面上的盈虧評斷恐怕有失公允。

據了解，在如興入主玖地之前，金管會曾委請勤業眾信會計師事務所出具第三方公證單位的審核報告；國發基金也在投資審議階段，委請安侯建業會計師事務所查核，合理認購價格為每股15.9元至20元，經由專家評估後認為具有投資效益，最終決議以18.6元參與認購。

至於如興增資後又減資的爭議，官員說明，如興辦理增資是為取得併購玖地的資金，在併購首年依照會計準則處理收購價格分攤，並且調整認列相關費用，以致2017年度產生虧損，但若扣除這項影響因素，公司全年度仍有凈利約1.61億元；後續辦理減資以彌補往年虧損，則有助於改善公司財務結構。

國發基金如興
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