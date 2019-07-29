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基富通好享退近10萬人報名 赫見彭淮南也在其中

2019-07-29 16:14經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

基富通平台「好享退」全民退休投資專案已吸引超過9.5萬人報名，包括央行前總裁彭淮南也親自報名參加表示對專案的肯定。隨著報名接近尾聲，基富通提醒民眾，報名只到7月30日，截止時間一到將不再開放。由於報名太過踴躍，為了讓趕在最後報名的民眾也能參與，報名的民眾只要在9月底前完成開戶及設定基金申購契約都能享有專案參加資格，想參加的民眾可得把握最後機會到基富通官網報名，及早開始為退休生活做準備。

「好享退」專案報名進入倒數，基富通今（29）日一早便湧現報名、開戶人潮，讓平時不提供現場開戶的基富通得臨時向大股東--集保交易所商借場地。

依基富通規劃，「好享退」全民退休投資專案須於7月30日前報名，7月31日至9月30日完成基富通開戶、設定「好享退」專案基金每月扣款日及金額，10月28日前完成首次扣款。

央行前總裁彭淮南指出，「人不理財、財不理人」，加強民眾金融理財教育，並瞭解財富管理十分重要。尤其國人儲蓄率偏高，對投資理財偏保守，對市面上的理財商品多不瞭解，為保障老年經濟生活，提升國人對財富管理重要性之瞭解，有其必要性，建議可透過不論是財富管理業者或專業機構的課程，增進民眾的相關知識。

基富通董事長林修銘表示，「好享退」專案主要以定期定額、長期投資為退休做準備，推出以來受到熱烈討論外，更吸引廣大民眾參與。目前專案報名人數已突破9.5萬人，且愈接近報名截止日，不僅報名民眾愈大幅度增加，包括來電或來信詢問都出現倍數成長。

基富通表示，由於報名太過踴躍，為了讓趕在最後報名參加的民眾也能參加，民眾只需於9月30日前完成基富通開戶及設定基金申購契約即可享有專案參與資格。民眾於10月28日以前首次扣款成功，且連續扣款成功24個月，便可享有免申購手續費及低經理費優惠。

林修銘強調，「好享退」專案報名只到7月30日，時間一到報名就會截止，且該專案的報名不會延長，意味若沒有在截止日期前完成報名的民眾，未來也沒機會參加。專案內有安聯、國泰、群益投信規劃九檔為國人退休準備量身訂做的產品，依照不同的風險承受度，或距離退休的時間，民眾都能簡單找到適合的標的，選定標的後只要透過長期且紀律的定期定額投資，就能開始落實退休準備，呼籲還沒報名的民眾趕快報名，一起為自己樂活退休做規劃。

「好享退」專案報名進入倒數，基富通今天一早便湧現報名、開戶人潮，讓平時不提供現場...
「好享退」專案報名進入倒數，基富通今天一早便湧現報名、開戶人潮，讓平時不提供現場開戶的基富通得臨時向大股東--集保交易所商借場地。記者蔡靜紋/攝影
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「好享退」全民退休投資專案時程
「好享退」全民退休投資專案時程
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退休財富管理彭淮南
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