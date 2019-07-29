現在還能投資黃金嗎？看外銀和台銀怎麼說

2019-07-29 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



現在還能投資黃金嗎？國銀龍頭台灣銀行最新報告指出，市場正在等待美國聯準會降息結果，投資者態度保守，使近期走勢仍為盤整偏弱，若美聯儲降息態度偏鴿，金價有望挑戰每英兩1,452美元，若降息態度不如市場預期鴿派，則金價向1,400美元尋求支撐。

台銀指出，上周初國際金價因市場持續受聯準會降息預期，以及伊朗緊張局勢升溫，加上IMF調降全球經濟增長預期，雖美元指數漲勢強勁來到98，然金價低檔支撐力道仍在，金價呈狹幅震盪偏弱格局，持續維持在月線 1,415美元之上。

外商銀行瑞士銀行（UBS）日前發布報告表示，對黃金看法持續樂觀，該行認為，全球經濟政策的不確定性在增加，包括貿易問題、英國脫歐、美國債務上限等都可能帶來風險，另如美聯儲7月利率決議表現非常鴿派，金價有望觸及1,485 美元；但如沒市場預期鴿派，金價可能回落至1,400美元下方。

道明證券（TD Securities）日前發布報告表示，黃金任何的下跌都是買入機會，因經濟增長放緩，全球央行將實行更加寬鬆的政策。目前由於市場投資者預測FOMC會在下周將利率下調25或50個基點，使黃金在1,400美元以上區間震盪。由於本周經濟數據及股市都將影響利率預測，金價可能在1,390-1,440美元間波動。

據俄羅斯央行最新數據顯示，隨著金價上漲，俄羅斯央行持續購入黃金， 該行黃金儲備已於7月突破1,000億美元大關。數據顯示，該行於6月再度購入59.7萬英兩（約18.57公噸）黃金，截至7月1日，俄羅斯總黃金持有量達到2,208 噸，約1,003億美元，今年迄今，俄羅斯已購入超過96公噸的黃金。

香港政府統計處公布數據顯示，今（2019）年6月由香港出口至中國大陸的黃金總量為16.685公噸，較今年5月的25.329公噸減少；減去自中國進口的黃金數量後，6月香港淨出口至中國大陸的黃金數量自5月的21.733公噸減少 ，為14.043公噸，為連續第二個月減少，且為2018年九月以來新低。