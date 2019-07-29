親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

現在還能投資黃金嗎？看外銀和台銀怎麼說

2019-07-29 13:55經濟日報 記者陳美君╱即時報導

現在還能投資黃金嗎？國銀龍頭台灣銀行最新報告指出，市場正在等待美國聯準會降息結果，投資者態度保守，使近期走勢仍為盤整偏弱，若美聯儲降息態度偏鴿，金價有望挑戰每英兩1,452美元，若降息態度不如市場預期鴿派，則金價向1,400美元尋求支撐。

台銀指出，上周初國際金價因市場持續受聯準會降息預期，以及伊朗緊張局勢升溫，加上IMF調降全球經濟增長預期，雖美元指數漲勢強勁來到98，然金價低檔支撐力道仍在，金價呈狹幅震盪偏弱格局，持續維持在月線 1,415美元之上。

外商銀行瑞士銀行（UBS）日前發布報告表示，對黃金看法持續樂觀，該行認為，全球經濟政策的不確定性在增加，包括貿易問題、英國脫歐、美國債務上限等都可能帶來風險，另如美聯儲7月利率決議表現非常鴿派，金價有望觸及1,485 美元；但如沒市場預期鴿派，金價可能回落至1,400美元下方。

道明證券（TD Securities）日前發布報告表示，黃金任何的下跌都是買入機會，因經濟增長放緩，全球央行將實行更加寬鬆的政策。目前由於市場投資者預測FOMC會在下周將利率下調25或50個基點，使黃金在1,400美元以上區間震盪。由於本周經濟數據及股市都將影響利率預測，金價可能在1,390-1,440美元間波動。

俄羅斯央行最新數據顯示，隨著金價上漲，俄羅斯央行持續購入黃金， 該行黃金儲備已於7月突破1,000億美元大關。數據顯示，該行於6月再度購入59.7萬英兩（約18.57公噸）黃金，截至7月1日，俄羅斯總黃金持有量達到2,208 噸，約1,003億美元，今年迄今，俄羅斯已購入超過96公噸的黃金。

香港政府統計處公布數據顯示，今（2019）年6月由香港出口至中國大陸的黃金總量為16.685公噸，較今年5月的25.329公噸減少；減去自中國進口的黃金數量後，6月香港淨出口至中國大陸的黃金數量自5月的21.733公噸減少 ，為14.043公噸，為連續第二個月減少，且為2018年九月以來新低。

金價俄羅斯

相關新聞

台灣人壽網投全新改版上線 滿意度直追五顆星

2019-07-29 13:54

英國保誠人壽 推六代勝外幣終身壽險

2019-07-29 13:36

獨資合夥組織也可線上申貸 一銀最快一天就撥款

2019-07-29 13:32

父親節將到來 專家建議3階段爸爸保險規劃

2019-07-29 12:56

股利入袋助攻消費信心 家庭經濟指標續創新高

2019-07-29 12:02

康和證偕同證交所拜訪日企 推動日企來台上市

2019-07-29 09:58

活儲利率差10倍！數位帳戶還有很多好康…

2019-07-29 09:00

台銀信託服務 全方位量身規劃

2019-07-29 00:19

純網銀3搶2將揭曉…要燒錢了

2019-07-29 00:15

三強角逐 純網銀最快30日放榜

2019-07-28 23:39

純網銀國家隊…最受關注

2019-07-28 23:34

公股金融除權息 8月上秀

2019-07-28 23:13

純網銀要來了 鯰魚效應金融版圖面臨洗牌

2019-07-28 13:43

純網銀開放3搶2大比拚 誰是贏家月底揭曉

2019-07-28 13:42

新台幣匯價波動央行為何出手？ 因為這些廠商一致希望

2019-07-28 13:34

新光投信總座陳文雄：態度對了 才有好績效

2019-07-28 13:14

阻升、阻貶只能做不能說 央行承認做過的只有這兩次

2019-07-28 13:01

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

策略經營／周添財強攻企金 找新藍海 賺跨境財

2019-07-24 22:49
看更多

熱門文章

比特大陸急單湧入 台積7奈米訂單暴衝

2019-07-28 23:37

梅花卡沒人要…我投資移民 10年只19件

2019-07-28 23:22

公股金融除權息 8月上秀

2019-07-28 23:13

活儲利率差10倍！數位帳戶還有很多好康…

2019-07-29 09:00

冷眼集／外國人想拿新加坡還是台灣身分證？

2019-07-28 23:30

鴻海組裝新iPhone 招工不斷

2019-07-29 00:31

三強角逐 純網銀最快30日放榜

2019-07-28 23:39

董座涉違證交法！如興跌停鎖死逾3千張 中和也跌停

2019-07-29 10:32

純網銀3搶2將揭曉…要燒錢了

2019-07-29 00:15

經長保證電價不漲 網友：這比超買菸更讓人難接受

2019-07-29 08:16

長照機構報稅 要看服務性質

2019-07-28 23:42

于品海談雙子星案 最大爭議點在這

2019-07-29 08:38

網傳電價要漲 經濟部：2019年台電不會虧損

2019-07-28 16:13

7奈米訂單暴衝 台積一路看旺到Q4

2019-07-28 23:34

純網銀國家隊…最受關注

2019-07-28 23:34

折疊裝置毛利率高 軸承廠受惠

2019-07-29 00:39

李開復預言人工智慧將改變人類歷史 五年後全面普及

2019-07-29 09:13

企業生日快樂／楠梓電獲利方程式大翻新

2019-07-29 00:59

網紅深入鴻海深圳廠 生活體驗給滿分

2019-07-29 00:30

三星、華為折疊機 9月PK

2019-07-29 00:39

美中貿易戰打到現在 台灣哪些產業受惠？

2019-07-29 10:50

雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35

台積電唱旺5G 大摩三點質疑

2019-07-29 12:58

名家觀點／金融業眼界 決定共享經濟邊界

2019-07-29 01:39

比「抗壓性低」還嚴重 企業眼中的新鮮人關鍵缺點是?

2019-07-29 11:53

太陽能廠續轉型 碩禾茂迪聯袂漲停

2019-07-29 11:25

企業生日快樂／楠梓電技術研發 鎖定醫療、工業

2019-07-29 00:55

新聞中的法律／讓員工在家工作…兩個注意

2019-07-28 23:42

郭台銘兌現7月承諾 永齡健康基金會前進桃園義診

2019-07-28 15:32

行動基因檢測 打進保險市場

2019-07-28 23:08

IC設計法說會旺季 聚焦聯發科毛利率、5G數據機晶片

2019-07-29 11:25

李玉鼎專訪／金車跨界出擊 瞄準餐飲財

2019-07-28 23:28

產業新鮮事／生技中心攻ADC藥物

2019-07-28 23:08

保瑞帕金森氏症藥取證 營收添新動能

2019-07-29 09:19

環委月底畢業 燙手三案未解

2019-07-28 23:33

陸韓不銹鋼 經部傾向續課反傾銷稅

2019-07-28 23:34

網路電商快時尚浪潮下 老牌國產服飾如何掙扎求生

2019-07-29 13:17

專家觀點／基因療法掀起藥業大變革

2019-07-28 23:08

業界：8月盤價鐵定回升

2019-07-28 23:30

工總發表白皮書 提211項建言

2019-07-29 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top