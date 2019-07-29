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飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

台灣人壽網投全新改版上線 滿意度直追五顆星

2019-07-29 13:54經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

根據今(2019)年3月最新出爐Pwc全球消費調查洞察報告指出，已有超過51%的智慧型手機使用者會進行線上支付、發票和轉帳，也預告數位行為將主宰未來消費市場。

中國信託金控子公司台灣人壽表示，自2014年開放網路投保後，其網路會員數目前已達18萬人，每年成長率皆超過七成，且偏好自行研究保單的消費行為日益增加，於是全面進行投保系統的優化改版。

台灣人壽表示，要抓住網路投保業績成長，滿足顧客投保操作體驗高標準絕對是致勝關鍵，內部耗時一年半的時間，打造更友善的網路投保體驗環境，其間海選數十名潛在網路消費者進行數十場使用者易用性測試，今（2019）年6月新版網路投保網站上線使用後，並追蹤網站改版後的使用滿意度，滿分五顆星，保戶平均給出4.4顆星的使用者滿意度，甚至獲得不少「很快速」、「好順暢」、「多元繳款功能很方便」等正面意見回饋。

台灣人壽盤點網路投保五大改版亮點，如下：

一、全新使用者介面：不僅畫面更清爽，也強化操作的便利性，不管透過電腦、手機等行動通訊裝置，均能輕鬆瀏覽網站。

二、繳費方式更多元：除原有的信用卡、線上轉帳外，即將推出的App版，將新增業界首創即時驗證身分的Apple Pay及Android Pay繳費服務，免掏信用卡讓投保流程更暢行無阻。

三、保障分享更easy：再也不用擔心買保險卻沒人知道的窘境，一鍵分享讓親友更安心。

四、自動記錄投保資料：即使投保流程不慎中斷，再次回來也能無縫接軌，順利完成投保。

五、業界首創增加會員頭像：透過遊戲化會員升級機制，增添個性化及趣味性。配合全新會員機制，即日起至9月30日止，登入網路會員，會員推薦代號出現「5」、「2」、「0」者，只要截圖回傳，依命中碼數多寡將有更多機會抽免費雙人電影票。

隨著網投改版新網站上線，台灣人壽推出多項好康，包括投保滿額月月抽SOGO購物金新台幣3萬元、老會員回購抽SOGO新台幣千元禮券、新會員註冊即享保健食品四選一等活動，近期若有投保需求的民眾，不要錯過。

台灣人壽新台幣

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