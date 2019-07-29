迎集團百年 AIA友邦人壽推「百年百元捐百萬」活動

2019-07-29 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



為慶祝友邦保險集團成立100周年，並推廣保險保障的核心價值，將保障真諦擴及弱勢族群，AIA友邦人壽特推出「百年百元捐百萬」公益活動，與天使心家族基金會、小可樂果劇團等社福團體合作，針對民眾對壽險保障、失能保障、退休規畫及資產保全與傳承之需求，精選七張保險商品。

民眾凡於8月1日至10月15日活動期間，購買AIA友邦人壽精選的任一張保險商品，AIA友邦人壽便捐出100元給合作的公益團體。此活動希望創造100萬元公益善款，邀請民眾共襄盛舉。

這七張商品分別為：友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險、友邦人壽傳世富足利率變動型終身壽險、友邦人壽友全保終身保險、友邦人壽超友心終身保險、友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險、友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險、友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，友邦保險集團根植亞太區一百年來，商品策略聚焦在「保障」本質，且不斷創新突破，已成為全球最大的壽險公司。友邦保險百年慶正好彰顯集團與友邦台灣一直堅定不移的承諾，便是為民眾提供安穩可信賴的保險保障，並透過與時俱進的產品策略，為大眾的生活帶來積極的影響與改變，協助大眾活出健康、長久、好生活。

AIA友邦人壽「百年百元捐百萬」公益活動所精選的七張保險商品，可協助民眾滿足不同的保險保障需求，尤其在資產保全與傳承、失能風險轉嫁與退休規畫方面。特邀請民眾共同參與此一有意義的公益活動，讓自己與家人獲得保障的同時，也讓弱勢族群能體驗到保障的溫暖與安心。