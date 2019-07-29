英國保誠人壽 推六代勝外幣終身壽險

2019-07-29 13:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



英國保誠人壽29日表示，其與公勝保經強強聯手，於年初以保誠人壽一路勝外幣終身保險，雙金雙紅搶市後，受到許多保戶支持，目前更針對高資產客戶，以壽險保障加上資產傳承的概念，推出保誠人壽六代勝外幣終身壽險，提供客戶在擁有壽險保障之餘，資產傳承及退休規畫上得力的理財選項，還提供保險給付選擇權，讓客戶的資產代代相傳、傳承六代。

富傳六代的概念係指第一代與第二代透過現有的資產，以年幼的第三代為要/被保險人購買保誠人壽六代勝外幣終身壽險，經過保單長期的分紅增額，使保單之壽險保障逐年累積，要保人於保險期間指定第四代或第五代為身故受益人，當第三代身故時，累積的總保險金額將依據保險金給付選擇權分期定額給付，便可以讓第四代或第五代受益人受到照顧，若第四代或五代受益人於受領期間身故，則可以由其第五代或第六代受益人支領未受領的保險金餘額，便可達到資產傳承之目的。

保誠人壽六代勝外幣終身壽險，具備以下優勢：

一、英式分紅，保額逐年累積：保誠人壽六代勝外幣終身壽險，屬於英式分紅保單，其紅利即是分紅保額，以增加保險金額的方式呈現，具長期保額增值優勢，每年除基本保險金額可參與紅利分配，歷年累積下來的分紅保額也可再參與紅利分配。

二、雙重紅利分配，讓保障更加值：自屆滿第二保單周年日起，每年宣告之紅利以增加保險金額的方式增加，稱為增額分紅保額；自屆滿第九保單周年日起，則可享有額外分紅保額，自宣告日起一年有效，並不逐年累積。

三、六年繳費，享終身保障：只要繳費六年，即可享有終身壽險保障，且保額自屆滿第二保單週年日起，有機會年年增加，不必擔心生命風險致使資產受損。

四、分期給付，代代傳承：提供保險給付選擇權，讓資產傳承更安心，保戶可以依據實際上的需求決定保險金給付方式，選擇一次給付或是分期定額給付，不必擔心資產一夕蒸發。

五、分潤增額，倍感安心：每年會計年度終了，英國保誠人壽董事會將依據分紅保險業務的實際經營狀況並考量未來長期之分紅績效，核定該年度可分配紅利盈餘金額及該金額應予分配給分紅保單之比率。

保誠人壽六代勝外幣終身壽險以紅利形式，分配給保單持有人的可分配比例將高於主管機關所要求最低70%的規定。紅利共享機制是英國保誠人壽分紅產品的重要優勢，讓保單持有人可以分享分紅保單專屬帳戶的營運績效。

以張先生為其0歲的孫子張小強為要保人及被保險人，投保保誠人壽六代勝外幣終身壽險為例，基本保險金額168萬美元，繳費六年，原始年繳保費5萬0,400美元，折扣後年繳保費4萬9,397美元。

張小強除了終身享有壽險保障，自屆滿第二保單周年日起，有機會享有增額分紅保額；自屆滿第九保單周年日起，則可享有額外分紅保額。

假設張小強在80歲時不幸過世，在中分紅的情況下，保單受益人將可領到1,006萬5,167美元。

假設張小強在110歲保單周年日仍生存時，在中分紅的情況下，將可領到祝壽保險金168萬美元及「假設紅利_保額」2,973萬8,233美元，共計3,141萬8,233美元，給付後保險契約效力終止。