父親節腳步近 和泰產險籲規劃好險人生

2019-07-29 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



哈佛研究指出成年男性心中的幸福感受兩件事情影響，一是生理健康比同儕好、二是養育孩子能帶來對生命的成就感與社會認同；想要有這樣的幸福感需要好的保險來支持，那爸爸的保險需求又該怎麼規劃呢？

不同世代的爸爸們保險規畫也不同；近年平均初婚年齡起算30至40歲的新手爸爸，和泰產險建議可運用高實支實付傷害醫療保險的個人傷害意外險，讓自己不因意外或疾病的手術醫療而使家庭經濟受到額外的負擔，同時也可以為幼小的新生兒女規劃兒童的傷害險，在家庭經濟較薄弱的初期，以低保費讓自身跟孩子都擁有高保障。

40至50歲的中壯年爸爸事業穩定成型，孩子也漸入教育的後期階段，此時的身體機能也已屆生命中期，過去積勞成疾的健康風險也與日俱增，建議規劃具有意外失能醫療給付的個人傷害保險，其中包含符合一至三級失能需要的特別看護費用「時來運轉」專案，相關的保額最高達200萬元，一次給付讓意外發生之時不使家人頓時陷入經濟困境。

至於50至60歲的熟年爸爸，眼見膝下兒女漸漸有了自身的經濟能力與家庭，鬆了一口氣的人生，許多爸爸會規劃海外旅遊，建議可安排針對海外活動期間也能有保障增額給付的「足勇健」傷害保險專案，為熟年壯遊世界的足跡多添一分保障，此專案更能續保至75歲，安心到老。

除了爸爸自身的個人保險規劃之外，針對居住保障的居家綜合險「真顧家」專案，其中的住宅日常生活責任保障內容，也能為家人編織出安全生活的防護網。世事多難料，保障要周到，每位爸爸都期盼能健康無慮地陪伴子女經歷每一次的冒險，和泰產險用好險來守護爸爸的生活有事無恐，謝謝爸爸，父親節快樂。