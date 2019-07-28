彭淮南都參加！基富通「好享退」剩下三天報名

2019-07-28 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



基富通平台「好享退」全民退休投資專案，報名人氣爆棚，迄今已逾九萬人，連央行前總裁彭淮南都親自報名表達對專案的肯定。基富通提醒，本波報名受理到7月30日（周二），剩下三天報名時間，截止後不再開放，呼籲有興趣的投資人報名從速。

此外，因應投資人報名踴躍，基富通指出，凡報名的民眾只要在9月底前完成開戶，均享有專案參與資格；想參加的民眾可把握最後機會到基富通的官網報名，為退休準備邁出步伐。

央行前總裁彭淮南特談到理財觀念時指出：「人不理財、財不理人」，加強民眾金融理財教育相當重要，他本人也深知財富管理的必要性。尤其，國人儲蓄率偏高，投資理財觀念保守，對於市面上的理財商品普遍不瞭解，為保障老年經濟生活，必須提升國人對財富管理重要性的理解，藉由財富管理業或專業機構的課程及平台，有助普及金融知識。

基富通董事長林修銘表示，「好享退」專案主要訴求定期定額、長期投資為退休做準備，推出以來，受到熱烈討論，更吸引廣大民眾參與。目前專案報名人數已突破9.2萬人，愈接近30日報名截止，民眾參與熱度更大幅增加，來電和來信詢問出現倍數增長。

基富通指出，由於報名太踴躍，為讓趕在最後報名參加的民眾也能參加，凡於9月30日前完成基富通開戶、選定申購基金以及扣款設定，即可享有參與好享退的專案資格。並提醒民眾申購後，須於10月28日前成功扣款第一次，其後連續扣款二年（24個月），享有免手續費和低經理費的優惠。

此次專案由安聯、國泰和群益投信為國人退休需求，量身打造九檔退休基金，依不同的風險承受度，或距離退休的時間，民眾可從中挑選適合標的。