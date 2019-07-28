新台幣匯價波動央行為何出手？ 因為這些廠商一致希望

2019-07-28 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 每回新台幣匯價劇烈波動，中央銀行進場調節，外界總以「老大出手」來暗喻央行這個動作；到底老大出手有多重要？央行在理監事會議報告中強調 ，只有維持新台幣動態穩定才能增進台灣經濟成長，而且進口商跟出口商都一致希望央行這麼做。

受到中美貿易戰影響，外匯市場近期波動劇烈，央行也罕見連續兩個月挑明了講「外匯市場波動較大，本行進場調節」，更在最近一次理監事會議的資料以「本行匯率政策相關議題之說明」解釋為何要出手。

為何採行管理浮動匯率制度？央行表示，我國資本移動近乎完全自由化，考量台灣貿易依存度高，匯率波動不宜過大，同時為保有若干程度的貨幣政策自主性，以因應國內外經濟金融衝擊，因此採行管理浮動匯率制度，維持新台幣匯率動態穩定。

央行說，管理浮動匯率制度可避免固定匯率制度無法適時因應國內外經濟金融變動的缺點，又不像自由浮動匯率制度，經常產生匯率過度波動而傷害經濟。

央行表示，新台幣匯率動態穩定有利市場參與者從事交易，進而優化國內經濟資源配置，同時可促進我國金融穩定及維護新台幣幣值穩定，並協助國內經濟發展，符合央行經營目標。

更重要的是，央行強調，動態穩定匯率政策獲得多數企業支持，根據實際訪談企業，我國進出口企業，無論是石化業、機械業、面板業、半導體業，多表示新台幣匯率穩定有助企業對外報價及經營。

針對多年以來「阻升不阻貶」的傳言，央行表示，未採行新台幣升值或貶值的匯率政策，僅在必要時調節匯市，目的在減緩匯率過度波動，且強調，「 央行不會也無法扭轉匯率趨勢」。