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阻升、阻貶只能做不能說 央行承認做過的只有這兩次

2019-07-28 13:01經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片
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中央銀行近期兩次大動作說明因為新台幣匯率波動較大，有「進場調節」，但絕口不提「阻升」或「阻貶」字眼，就是要避免被說成干預匯率，因為這只能做不能說，要承認也都是事過境遷之後；近20年來，央行自己承認阻升和阻貶的也只有這兩次。

從5月5日美國總統川普推特放話，對中國大陸商品加徵關稅，引發貿易戰火越燒越熱，5月新台幣重貶 ，6月新台幣勁揚，央行則在6月5日和7月5日兩次新聞稿中以「資金集中鉅額匯入，致外匯市場波動較大，本行進場調節」帶過。

無論是阻升或阻貶，只能做不能說，因此都不容易從央行自己的口中說出，能夠讓央行自己坦承有阻升和阻貶，分別是1998年亞洲金融風暴和2008年的全球金融海嘯。

有感於5月以來新台幣波動較大，央行於上一季理監事會後參考資中，特別提出「本行利率政策政策相關議題之說明」，央行表示，金融危機常伴隨資本鉅額且快速逃離，並導致金融危機加劇，匯率穩定是防止金融危機的重要工具，「本行於1998年亞洲金融風暴阻貶新台幣，並於 2008 年全球金融危機阻升新台幣，協助台灣度過當時經濟金融動盪」。

央行表示，因應狀況採取新台幣阻升或阻貶，確實都能達到預期的功效。以1998年亞洲金融風暴來說，就是因為強力阻貶新台幣，才能使台灣股、匯市跌幅相對輕微，且台灣經濟表現優於其他亞洲國家。

當時央行的做法是，停止DBU（指定辦理外匯業務銀行）辦理顧客間新台幣NDF （無本金交割遠匯）業務，並搭配央行進場阻貶新台幣，有助新台幣匯率穩定及國內經濟活動正常運作。

至於2008年全球金融海嘯，央行表示，當時阻升新台幣匯率並實施總體審慎措施，以利台灣度過金融危機，因為2008年台灣國際收支順差263億美元，新台幣面臨升值壓力，但9月起外需明顯萎縮，出口轉為負成長，下半年經濟成長率亦轉為負值，新台幣匯率已無法反映經濟基本面，因此出面阻升新台幣，此舉讓外匯存底增加214億元。

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