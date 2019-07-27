基富通好享退九檔基金上架 積極型組合長什麼樣子？

2019-07-27 22:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



基富通平台的「好享退-全民退休投資專案」九檔組合型基金上架，大致可分成積極型、穩健型、保守型三種類型。如果選擇積極型基金，投資組合可能長什麼樣子呢？

首先要了解的是，任何組合都主要從專案的「基金池」內挑基金，基金池約有四、五百檔基金，大致分成六大類，全球（成熟）股票、全球債券、新興市場股票、新興市場債券／高收益債券、台股、現金／貨幣市場。另外，排除槓桿與反向ETF、波動較大的計價幣別（如紐、澳、南非幣等）。

基金池的六大類之下，還有理柏（Lipper）分類的45類基金。例如，可以挑美國與日本基金，也可以選歐洲區域基金，但歐洲單國基金就不在名單內。在新興市場分項中，可以挑選中國基金、台股基金、東協基金、新興亞洲、拉丁美洲或新興歐洲基金，但其他單國基金就不在名單內。產業型基金、多元資產基金也不在名單內。

這九檔基金是由三家基金公司所推出，包括目標風險類型及目標日期型兩類。目標風險類型由安聯投信及群益投信發行，各推出積極型、穩健型、保守型三檔。就算是積極型組合，最多也是RR4，沒有風險報酬最高的RR5的產品。

而且，積極型投資組合也不代表全都是股票型基金。依專案設定，積極型投資組合股票型基金的比重介於30%到80%，年化標準差不高於19，十年預期年化報酬率不低於6.5%。另外，為實踐深耕台灣市場，在積極型基金中投資台股子基金的比例不低於8%。

至於國泰發行的目標日期型基金，則分別為2029目標日期組合基金、2039目標日期組合基金、2049目標日期組合基金。投資人如果計畫在30年後退休，就直接選2049目標日期組合基金。目標日期基金會隨著日期調降股票比重，因此這檔基金前十年算積極型組合，第二個十年算穩健組合，最後十年則算是保守組合。

依據規範，在2049目標日期組合基金的積極階段，股票的比重不高於 95%，債券及現金則大於等於5%。同樣的，台股基金比例不低於8%。整體來說，同以積極組合來看，目標日期型基金的股票比重最高可達95%，高於兩檔目標風險類型基金的80%。

另外，專案為鼓勵投信設計具特色投資策略的產品，因此可享有「自主投資比重」。在積極型組合（或目標日期基金的積極階段），自主配置比重不高於基金的10%。基金經理人可以選擇基金池以外的產品，以理柏約180項的分類來看，在45項之外，還有不少空間。不過，仍要排除槓桿與反向ETF、波動較大的計價幣別（如紐、澳、南非幣等）。