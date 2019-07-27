Fed進入降息循環 低、負利率時代追求收益需求只增不減

2019-07-27 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）7月底將開啟降息循環，追求收益需求只增不減。基金業者指出，全球進入低利率甚至負利率時代，除了成熟市場之外，不少新興市場也有降息空間，有利新興市場債券與高收益債券，相關基金可望持續熱賣。

今年以來，隨著Fed由升息政策轉向降息政策，新興市場債券與高收益債券基金叫好叫座，擺脫去年的困境，多檔基金今年以來大漲一成多。績效好，買氣回流，受歡迎程度優於股票型基金。

境外基金觀測站統計，在6月國內最熱賣的十檔基金清一色是債券型基金，其中有四檔新興市場債券基金、一檔高收益債券基金，其他則是美國或全球複合債券基金。

以今年來最熱賣的聯博全球高收益債券基金來說，今年年初國內投資人從賣轉買，連續六個月淨流入，國人持有金額重回新台幣4,000億元之上，搶回國人最愛基金第一名的寶座。

今年第二熱賣的是富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金，更早在去年第4季就持續出現穩定買盤，國人持有金額達2,200億元，仍然是國人最愛的新興市場債券基金。這檔基金主要布局新興市場當地貨幣債券，更能受惠於美元的弱勢。

國泰投顧表示，全球負利率公債規模突破13兆美元，創下歷史新高。新興市場債、美國高收益債、亞洲投資級債三大債市各擁題材，且殖利率都較高，將為負利率時代最佳選擇，也是資產配置不可或缺的一環。