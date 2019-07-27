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韓國現代財險擬增資 聯想、滴滴將並列第二大股東

2019-07-27 20:51聯合報 記者李仲維╱即時報導

在不少中外合資保險公司紛紛尋求控股甚至獨資之際，韓國現代海上火災保險株式會社在大陸獨資的現代財險，卻打算引進多家陸資股東，其中包括聯想控股和滴滴出行

澎湃新聞報導，現代財產保險（中國）26日發布公告稱，公司管理層經認真研究，擬將註冊資本從目前的人民幣5.5億元增加至16.6億元，新增註冊資本將由聯想控股、迪潤科技、易商數碼及紅杉曜盛進行認購。

此次定增後，現代海上火災保險株式會社的持股比例將由100%降至33%，但仍為第一大股東；聯想控股和迪潤科技分別持股32%，同為第二大股東；易商數碼和紅杉曜盛則分別持股1.5%。

若上述擬變更股東事項獲得銀保監會批准，現代財險將由外資獨資保險公司變身為中外合資保險公司。

值得注意是，迪潤科技是滴滴出行的全資子公司，法定代表人為程維。在此之前，滴滴出行已經透過控股的方式，將中安風尚保險代理有限公司收入囊中，從而拿下了一張保險代理牌照。

現代財險表示，此次定增是為積極應對大陸財產保險行業競爭環境，把握大陸市場機遇，同時滿足公司業務結構調整及業務發展需求。

現代財險成立於2007年2月，是一家在北京設立的最早的外國獨資保險公司。截至今年6月底，現代財險保險業務收入為人民幣8,394.4萬元，淨利432.7萬元。

保險股東滴滴出行
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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