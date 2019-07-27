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2019富邦甲子盃登場 逾400名選手響應活躍健康理念

2019-07-27 14:18經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

「2019富邦甲子盃」27日在台灣大學綜合體育館熱鬧舉辦，今年比賽項目包含桌球與圍棋，台北富邦銀行公益慈善基金會邀集了逾400名愛好桌球及圍棋的朋友熱情參與。其中最年長參賽者為90歲，最年輕僅有8歲，超過70歲的長者有近80位，小於15歲的朋友也有近40位，參賽者共同展現「活躍健康．人際共融」的健康理念。

台北富邦銀行公益慈善基金會董事長陳聖德表示，去年台北富邦銀行基金會於台北車站大廳創新舉辦富邦甲子盃活動，鼓勵60歲以上長者健康運動、世代間共融，吸引近250位參賽，反應熱烈。

甲子是60年歲，人生第一個甲子，長者為社會付出，下一個黃金甲子，更應該為自己創造精彩的歲月，因此，今年「富邦甲子盃」擴大規模舉辦，納入靜態的圍棋項目，讓更多的長者能夠一起參與，鼓勵長者透過身動與腦動維持健康，促進人際間的交流互動預防老化。

台北富邦銀行總經理程耀輝於今日出席活動致詞時表示，「2019富邦甲子盃」結合公益，台北富邦銀行基金會除將本次收取之報名費全數捐出外，更加碼認捐至新台幣30萬元，捐贈予天主教失智老人基金會，參與推廣「科學研究告訴你：這樣動不失智」公益贈書活動，預計贈送共計1,600本書至失智服務據點、全國社區關懷據點等處，將預防失智觀念及方法推廣至更多地方。

2019富邦甲子盃總比賽獎金逾32萬元，總計桌球項目共有男、女單打組、及去年創新推出深受歡迎的百歲雙打組（一人至少滿60歲、兩人搭擋合計滿百歲）等六個組別；圍棋項目則有個人組與團體組等七個組別，並特別規劃「三人團體賽」的圍棋賽制，除至少一人60歲，同隊的兩位搭檔只要年滿6歲即可，不只促進人際交流，更是「世代共融」的具體展現。

今年參賽者有許多父子、師徒、好友等組合，桌球賽事中有數位年逾80歲的長者報名，其中「百歲雙打組」報名踴躍、報名人數達116位，當中更出現兩人合計近150歲的超級搭擋組合。

圍棋方面最高齡有90歲，最年輕的僅有8歲，圍棋團隊組合中，最大的年齡差距達73歲，當中則有逾80歲的師公級搭配9歲的徒孫參賽的同門跨世代組合。

陳聖德指出，富邦金控續推動「富邦金控永續經營（ESG）願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，「富邦甲子盃」即為致力落實正向關懷策略。

富邦金控長期以四家基金會作為重要的公益平台，台北富邦銀行基金會自成立以來便發揮扶助社會弱勢與啟動社會關懷之力量，2005年起長期服務關懷長者，推動包含重陽敬老銀髮樂活列車活動、家庭照顧者知能及紓壓需求的喘息之旅、由音樂治療師帶領的音樂輔療課程、友善失智計畫等專案。

在2018年總計舉辦了953場次關懷活動，提供各項歡樂、趣味及健康的活動鼓勵長者參與，以達到健康樂活之目標，受益人次超過3.1萬人次。未來富邦金控也將持續善盡企業社會責任，與社會共創美好。

台北富邦銀行總經理程耀輝。圖／富邦金控提供
台北富邦銀行總經理程耀輝。圖／富邦金控提供
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